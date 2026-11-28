Policija u Kruševcu uhapsila je R. M. (70) zbog sumnje da je sinoć izvršio teško ubistvo. On se tereti da je nakon svađe metalnom šipkom nasmrt pretukao stanodavca (47) u čijoj je kući živio.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović, ilustracija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su R. M. (70) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

On se sumnjiči da je sinoć, u kući četrdesetsedmogodišnjeg muškarca u kojoj je stanovao, nakon svađe metalnom šipkom zadao povrede po tijelu koje su dovele do njegove smrti.

Viši javni tužilac naložio je obdukciju, nakon koje će biti poznato više detalja o ovom slučaju.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.