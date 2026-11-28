NBA Evropa planira da se pojavi na tržištu 2027. godine, sa ciljem osnivanja franšize u Rimu i saradnje sa FIBA.

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

NBA Evropa ima jasan cilj, pojaviće se 2027. na tržištu - u saradnji sa Evroligom ili bez nje. Prvi čovjek NBA lige za Evropu Džordž Ajvazoglu je u intervjuu za Gazetu delo sport govorio o planovima. U telefonskom razgovoru iz Rima, gdje je prisustvovao utakmici Italija - Turska, ozvaničio produžetak saradnje između italijanskog košarkaškog saveza i NBA lige na programu "Junior", ali i nastavio razgovore o osnivanju franšize u Rimu.

Prema ranije predstavljenim planovima Rim bi trebalo da bude jedan od 12 gradova sa stalnim franšizama u novoj ligi, kojom NBA planira da osvoji evropsko tržište. "Uskoro ćemo imati novosti. Kao što je nedavno rekao zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum, cilj nam je da uskoro počnemo sa objavljivanjem informacija, svakako početkom 2027. Ne mogu da kažem mnogo više od toga da su Roma i Maksima upravo razlog zbog kojeg vjerujemo da u Rimu postoje ogromne mogućnosti za košarku", otkrio je.

NBA Evropa je najavila osnivanje konzorcijuma koji će obezbijediti 10 milijardi evra za izgradnju i renoviranje dvorana u Evropi. Na pitanje kako će funkcionisati čitava mašinerija Ajvazoglu je bio iskren: "Ta ideja počiva na dva osnovna principa. Prvi je da infrastruktura u Evropi značajno zaostaje za onom u SAD. To predstavlja veliku priliku. Takvi objekti donose brojne koristi, jer nude između 250 i 300 dana zabavnog sadržaja godišnje, što znači da nije riječ samo o košarci. Govorimo o značajnim finansijskim benefitima, prostorima koji mijenjaju lokalne zajednice, otvaraju radna mjesta i postaju važna mesta okupljanja za određene dijelove grada i čitave gradove. To je prvi razlog."

Milan, ali ne Armani, će izvjesno biti dio NBA Evrope "Njegov entuzijazam nam mnogo znači. Ono što radi u Milanu, ne samo na terenu već i kada je riječ o brendu i infrastrukturi kluba, govori samo za sebe. Važno je imati ljude poput njega. Ako pogledamo NBA ligu, dio onoga što smo izgradili zasniva se na vlasnicima koji sede za istim stolom. Oni su veliki rivali na terenu, ali i van njega. Upravo takve odnose želimo da stvorimo u Evropi, a Džeri i njegov tim predstavljaju upravo vrstu partnera koju tražimo."

A drugi: "Želimo da privučemo mnogo širu publiku od one koju trenutno imamo. Želimo da ponudimo iskustva koja danas ne postoje, ali istovremeno i da zaštitimo vrednosti karakteristične za evropsku košarku, posebno strast navijača i njihovu autentičnost. Sa postojećom infrastrukturom teško je postići i jedno i drugo. To su naši osnovni principi i razlog zbog kojeg smo osnovali konzorcijum. Sredstva će, naravno, biti dostupna ekipama koje budu dio NBA Evrope, ali će i svi klubovi koji budu dio ekosistema koji želimo da izgradimo moći da koriste resurse i znanje koje će konzorcijum staviti na raspolaganje."

U kojoj je fazi projekat NBA Evropa?

"Cilj je i dalje da počnemo u oktobru 2027. Iza kulisa se dešava mnogo toga. Međutim, ovde ne govorimo samo o pokretanju nove lige, već o stvaranju čitavog novog ekosistema."

Komesar Adam Silver je već ranije govorio o promjenama. Iako takmičenje još nije počelo, već sad je poznato da bi ono moglo da izgleda drugačije u narednim fazama, odnosno mogao bi da se razlikuje od onog kakav ćemo upoznati u sezoni 2027/28.

"Da. Biće potrebno da imamo kvalifikacione elemente, odnosno da ekipe koje mjesto u ovoj ligi treba da izbore sportskim rezultatima to zaista i učine. Zatim će, kako liga bude rasla, dolaziti do promjena. Počećemo sa 16 timova, a uskoro bismo mogli da stignemo do 20, možda čak i do 24. Siguran sam i da svi u Evropi žele da gledaju utakmice između NBA timova i ovih novih ekipa. Kako liga bude rasla, uvodićemo mnogo novih stvari."

Ajvazoglu je naglasio i da će novo takmičenje imati razumijevanja prema reprezentativnim obavezama. "Smatramo da su reprezentacije kruna košarkaškog svijeta, jer povezuju narode i navijače. To moramo da zaštitimo. Mislim da će jedan od ključnih principa NBA Evrope biti poštovanje reprezentacija i koordinacija sa FIBA i nacionalnim savezima, kako bi igrači iz našeg ekosistema mogli da nastupaju za svoje reprezentacije. Od tog principa nećemo odustati."

Kakva je situacija sa Evroligom?

Već je poznato da je Evroliga odbila nekoliko prijedloga NBA Evrope, pa su očekivanja da dva velika takmičenja neće sarađivati. "Već dugo razgovaramo sa njima. Stalno ističemo da nam je želja da sarađujemo i zajedno izgradimo nešto. Međutim, jasno smo rekli i da ćemo, ukoliko bude potrebno, nastaviti samostalno, zajedno sa FIBA. Vrata su uvijek otvorena i dijalog je dobrodošao, ali trenutno smo u potpunosti usredsređeni na pokretanje NBA Evrope sa FIBA u oktobru naredne godine."