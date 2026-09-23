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Jelisaveta Orašanin prvi put sa dečkom u javnosti: Pavle ne skida ruke sa nje, guta je pogledom na premijeri

Jelisaveta Orašanin prvi put sa dečkom u javnosti: Pavle ne skida ruke sa nje, guta je pogledom na premijeri

Autori Jelena Sitarica Autori Ana Živančević
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Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur pozirali su na crvenom tepihu pred premijeru filma "Kengur se vraća kući".

Jelisaveta Orašanin prvi put sa dečkom u javnosti Izvor: MONDO

Večeras će se održati svečana premijera filma "Kengur se vraća kući" u Sava Centru, a crvenim tepihom prodefilovao je sam krem srpske javne scene. Ipak, najviše se iščekivao dolazak Jelisavete Orašanin kojoj je pripala jedna od glavnih uloga. 

Podsjetimo, glumica se nije pojavila na novinarskoj projekciji, ali je smo zato sada prvi put mogli da je vidimo ruku pod ruku sa novim partnerom Pavlom Mensurom. 

Jelisaveta je blistala u zavodljivoj crnoj haljini golih leđa, dok se Mensur odlučio za elegantno odijelo, a svoju izabranicu sve vrijeme je zaljubljeno gledao demantujući tako bilo kakve priče o nemirima u vezi. 

Orašanin nije skidala osmjeh sa lica, a odmah je na prvi pogled jasno koliko je par zaljubljen. Ovo je ujedno i prvi javni događaj na kom su se pojavili zajedno, a u galeriji u nastavku pogledajte još njihovih fotografija:

Bonus video:

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

jelisaveta orašanin pavle mensur

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