Nekadašnje komšije Nede Ukraden iz Sarajeva prisetile su se njenog života i ponašanja pre preseljenja u Srbiju.

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Nekadašnje komšije pevačice Nede Ukraden iz Sarajeva prisetile su se njenog života u ovom gradu i otkrile kako je pamte iz perioda pre nego što se preselila u Srbiju.

Dok jedni o njoj govore sa određenom dozom distance, drugi ističu da joj nemaju šta zameriti, ali pojedini nisu štedeli reči kada su opisivali njeno ponašanje.

"Aha, Neda Ukraden. Da, jeste tu imala ovaj kafić, koji je odmah iza ovog gde smo trenutno. Tu su bili bilijar i kafić. Pa šta da vam kažem za Nedu, ona je bila tu i, onda kad se desilo šta se desilo, rasprodala je sve i otišla. Mi nju ne doživljavamo kao našu sugrađanku jer je davno otišla - rekao je jedan od nekadašnjih komšija."

"Uvek se ponašala kao zvezda"

Na njegovu priču nadovezala se i sugrađanka koja je išla u školu sa Nedinom ćerkom. Ona je iznela svoje utiske o pevačici i prisetila se kako je dolazila na roditeljske sastanke.

"Ona jeste ovde živela i ćerka joj je tu išla u školu. Takođe, i ja sam išla s njenom ćerkom u školu. Pa šta da vam kažem... Neda je oduvek imala taj momenat da je ona zvezda, i tako se i ponašala. Evo jedne situacije koja vam govori o tom njenom karakteru. Ona nikad nije došla na roditeljski sastanak zajedno sa ostalim roditeljima u učionici. Uvek je dolazila kasnije i sama razgovarala s razrednim starešinom. Ako je, na primer, roditeljski sastanak u 17 časova, ona je dolazila u 18.30, kad se svi raziđu. Mislim, volim da slušam njenu muziku, ali starija ekipa iz ovog grada nije joj baš toliko naklonjena", ispričala je sagovornica.

Ipak, nisu svi nekadašnji sugrađani imali negativne komentare. Jedna od bivših komšinica istakla je da Nedu pamti i po tome što je svom nekadašnjem kraju posvetila pesmu.

"Neda i njena ćerka su živele ovde dok nisu otišle dalje, to jest kod vas u Srbiju. Ovo je bilo tada elitno naselje, pa su mnoge zvezde ovde živele. Pa šta da vam kažemo za Nedu, posvetila nam je i pesmu (smeh). Hvala joj za to. Nemam ništa loše da kažem o njoj, ali znam da su joj njeni sugrađani nekad nešto zamerili. Ja se time ne bavim", rekla je ona.

Vidi opis "Rasprodala je sve i otišla": Komšije iz Sarajeva otkrile sve o Nedi Ukraden, tvrde da se ponašala kao zvezda neda ukraden Neda Ukraden Neda Ukraden Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir Tv/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Pink TV/Premijera/screenshot Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Nikad nije kasno Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Youtube HRT Br. slika: 12 12 / 12 AD

Izvor: Telegraf /MONDO