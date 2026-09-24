Jelisaveta i Pavle sinoć su se prvi put pojavili u javnosti kao par, a komentari ljudi nisu izostali.

Izvor: MONDO

Sinoć se u Sava Centru održala svečana premijera novog filma "Kengur se vraća kući", u kom jednu od uloga igra i lijepa glumica Jelisaveta Orašanin.

Mnogi su željno iščekivali njen dolazak na crveni tepih, s obzirom da se glumica nije pojavila pre toga na novinarskoj premijeri.

Jelisaveta se pojavila pred sam početak premijere, ruku pod ruku sa novim dečkom, mladim glumcem Pavlom Mensurom, što su okupljeni ispratili aplauzom.

Pogledajte kako su izgledali:

Vidi opis Gore mreže zbog Jelisavete i Pavla: Užasni komentari se zaređali nakon što se par prvi put pojavio zajedno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Lijepa brineta je oduzimala dah u haljini sa dubokim izrezom na leđima, dok je Mensur za ovu priliku izabrao odijelo. Par nije skrivao koliko je zaljubljen, no, od trenutka kada je video osvanuo na mrežama, komentari su bili podijeljeni.

Iako je bilo onih koji su bodrili vezu glumice i nešto mlađeg Pavla, dosta su bili glasniji "kritičari", a pojedinci su naročito udarili na Mensura zbog nekulture.

Naime, Pavle se na crvenom tepihu pojavio sa žvakom, što je mnogima zasmetalo.

Takođe nije promaklo ni kako se par ponašao od trenutka kada su se pojavili pred okupljenom publikom. Iako je bilo jasno da ih je možda i zatekla pažnja javnosti zbog prvog zajedničkog dolaska, mnogi su komentarisali da je izgledalo kao da je Jelisaveta ta koja "vuče konce".

"Mislila sam da je pametniji... ova može da mu bude tetka", "Kako je zgrabila za ruku posle. Bukvalno kao ono keva kad dijete u prodavnici pokušava da odvoji od čokolade", "Ona muško, a on žensko, hahaha, a sve to rogonja finansira", "Šta je sa haljinom, Mensura boli uvo za nju", "Ovaj mali ne zna šta će sam sa sobom, a ne sa njom", "Ala su se pogubili... a Pavla ko da su motkom dotjerali", samo je djelić koji se mogao pročitati.

Mada je bilo i onih koji su bili na strani para:

"Ma samo nek' je ljubavi", "Gospođa ne j**e sistem, živi život po svom, boli je mu*o"... pisali su ljudi.