Snežana Đurišić brani Dragana Kačavendu nakon greške pred nastupom u "Zvezdama Granda".

Izvor: Youtube

Pevačica Snežana Đurišić stala je u odbranu svog kandidata Dragana Kačavende u "Zvezdama Granda" pošto je napravio propust neposredno pred izlazak na scenu.

Kačavenda je u prvom krugu zablistao kada je osvojio svih osam glasova, nakon čega je odlučio da mu upravo Snežana bude mentorka. Iako su vredno radili i spremali se za nastavak takmičenja, takmičaru se potkrala greška zbog koje mu je kasnije bilo veoma krivo.

Zbog velike treme i jurnjave oko priprema, Dragan je zaboravio da produkciji na vreme dostavi matrice za pesme, pa ih je poslao tek na sam dan snimanja.

Snežana je pred svima objasnila o čemu se radi i zamolila za razumevanje:

"Žao mu je, izvinjava se. Nema iskustva", poručila je pevačica.

"Imali smo probu, ali sam od svih frka zaboravio da pošaljem matrice u produkciju i to sam uradio tek na dan snimanja. To je možda jedini kiks koji se desio, a i malo me prehlada muči", priznao je Dragan.

Dragan Kacavenda i Nikola Lekic - Splet pesama - ZG - (LIVE) - 2026/2027 - 21.11.2026. EM 10 Izvor: YouTube

Nakon njegovog nastupa, Snežana je odlučila da se oglasi i pred svima objasni šta se dogodilo, ističući da je njenom kandidatu bilo veoma krivo zbog greške.

"On je danas na probi imao peh, osećao se loše što nije na vreme poslao matrice Darku i to ga je prilično deprimiralo. Krivo mu je i izvinjava se, početak je, nema iskustva. Dajete glasove nasumično, a kandidatima koji prave kardinalne greške, i nemam ništa protiv, razumem svu decu. Obojica su bili odlični", rekla je Snežana.

Dragan je, sa druge strane, nakon nastupa priznao da ove sezone ima veoma jaku konkurenciju i da članovima žirija nije lako da odluče kome će dati svoj glas.

"Stvarno su dobri kandidati, mislim da je mrtva trka. Mislim da žiriju nije bilo nimalo lako. S obzirom na osam glasova koje sam osvojio u prvom krugu, treme sada nije bilo ništa preterano. Bilo je treme dok sam čekao da izađem na scenu, a tada je skoro skroz nestala", rekao je Kačavenda.