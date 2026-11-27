Falsifikovani pasoš pronađen je prilikom pretresa stana M.M, koji su policijski službenici sproveli po naredbi suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je Osnovnom sudu optužni predlog protiv B.V. iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, B.V. je u periodu od 17. oktobra 2025. do 28. januara 2026. godine izradio falsifikovani pasoš Slovenije na ime R.B, na koji je stavio svoju fotografiju i datum rođenja. Takav dokument je potom predao M.M, kojem je prethodno ukinut pritvor i određena mjera nadzora – zabrana napuštanja stana, kako bi se obezbijedilo nesmetano vođenje krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici.

Protiv M.M. se vodi postupak zbog više teških krivičnih djela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda, omogućavanje uživanja opojnih droga i navođenje na protivzakoniti uticaj.

Kako navode iz tužilaštva, M.M. je, uprkos izrečenoj mjeri nadzora, napustio stan i od tada je u bjekstvu.

Falsifikovani pasoš pronađen je prilikom pretresa stana M.M, koji su policijski službenici sproveli po naredbi suda.