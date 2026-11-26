Ergin Ataman izazvao je kontroverzu izjavom o Tariku Biberoviću, a Evan Furnije je reagovao na rasističke komentare o nacionalnosti i boji kože.

Izvor: MN Press

Turski selektor Ergin Ataman izazvao je veliku pažnju izjavom o Tariku Biberoviću kojom je "nagazio" i reprezentaciju Francuske, tako da mu dužan nije ostao Evan Furnije. Kada je francuski reprezentativac na društvenim mrežama pročitao šta je izjavio Ataman, tražio je dodatno objašnjenje od navijača, da bi bio siguran da je prevod sa turskog bio dobar, a potom se zgrozio čime se bavi selektor Turske.

"Posljednji turnir na kojem sam igrao za reprezentaciju Francuske bile su Olimpijske igre u Parizu i svi smo rođeni u Francuskoj. Jedino je Frank Nilikina rođen u Belgiji, ali se preselio u Strazbur kada je imao tri godine", replicirao je Furnije, pa dodao:

"Što uopšte pričamo o tome? Kakve veze boja kože ima sa nacionalnošću? Zar ne možeš da budeš Francuz ako si crnac?".

Šta je rekao Ataman?

Tarik Biberović vodi se kao naturalizovani košarkaš u reprezentaciji Turske, pošto je rođen u Zenici i igrao je za mlađe selekcije BiH. Zbog toga sada ne može da bude registrovan kao igrač Turske, tj, može samo kao naturalizovani igrač.

"Nedavno smo posjetili FIBA zbog ovog problema, ali nažalost neće nam dozvoliti da naturalizujemo Tarika Biberovića. Kada pogledate zemlje kao Španija i Francuska, oni imaju dosta crnih igrača. To me je iznenadilo i zbog toga sam se nadao da će presuditi u našu korist. Tarik Biberović je Turčin, on je Turčin od glave do pete. Ali nažalost tako je kako je. Kao Turska, mi svima pomažemo. Niko ne organizuje FIBA omladinska takmičenja, mi se bavimo svim tim događajima. A onoi nas nisu podržali u ovakvom pitanju. Naš predsjednik se trudio, ali nismo mogli ništa da uradimo", rekao je Ataman.