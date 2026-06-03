"Ne mogu zamijeniti svog brata": Darko Lazić progovorio o djeci pokojnog Dragana, žestoko pecnuo i bivše žene

Darko Lazić dotakao se kolege Joce Stefanovića, ali i udovice pokojnog brata Dragana

Izvor: Instagram/darkolazicofficial/printscreen

Folker Darko Lazić sinoć je bio jedan od najveselijih na slavlju kod Joce Stefanovića, a interesantno je da se na istom veselju našla i njegova bivša supruga Ana Sević sa sadašnjim suprugom Danielom Nedeljkovićem sa kojima je u sjajnim odnosima.

Nije tajna da su mu se upravo Ana i Daniel među prvima našli kada je preživio najstrašniju tragediju.

Darko je na veselje došao i donio kolegi rakiju staru četiri decenije.

Pogledajte 00:26 Darko Lazić doneo domaću rakiju na slavlje Izvor: Mondo/Matija Popović Izvor: Mondo/Matija Popović

On se našalio na temu razvoda, a govorio je i o aktuelnostima:

- Ovo je moj ded' pekao, 40 godina stara rakija. Mnogo mi je drago što je postao ćale, zaslužio je to, pogotovo što je dobio dijete sa djevojkom koju voli - rekao je on.

Na pitanje koji bi savjet dao Joci rekao je:

- Nisam za savjete, moji savjeti nisu baš najispravniji. Joca je pametan momak i snalažljiv, ne treba mu moj savjet, odabrao je pravu ženu za sebe. Rekao bih mu da čuva ženu, da ne pravi grešku koju sam ja. Ja sam ih sačuvao sve, ali nisu one mene - kroz osmijeh je rekao folker.

- Šalim se, porodica je svetinja i treba da je čuva.

Pogledajte kako izgleda supruga Joce Stefanovića:

Inače, Darko je istakao i da se trudi da bude uz suprugu pokojnog brata, ali da se nađe i njegovoj djeci.

- Mi se trudimo svi da budemo zajedno na okupu stalno, ne mogu ja zamijeniti svog brata, ali mogu da budem tu uz njih koliko je to moguće ipak su to i moja djeca.

Poslušajte i Darkovu izjavu:

Pogledajte 05:04 Darko Lazić stigao kod Joce na slavlje Izvor: Kurir Izvor: Kurir



