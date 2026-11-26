Porodica Šabana Šaulića ostvarila je prihod od 10 miliona dinara, uz rast od 30% u 2025. godini.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Šaban Šaulić ostaće upamćen kao neponovljivi muzički velikan i jedan od najtalentovanijih vokala koje je naša scena ikada imala, umjetnik čija je interpretacija pomjerala granice narodne muzike. Iako je od odlaska neprikosnovenog kralja folka prošlo skoro sedam godina, snaga njegovog talenta i dalje živi kroz bezvremenske hitove koje publika ne prestaje da sluša.

Koliko je njegovo umjetničko nasljeđe i danas snažno i traženo, najbolje pokazuju zvanični finansijski izvještaji firme „Luna mjuzik“, u vlasništvu njegove supruge Gordane Šaulić.

Rast prihoda za 30 odsto

Prema podacima iz zvaničnog finansijskog izvještaja za 2025. godinu, porodična firma ostvarila je rekordan ukupan prihod od 10.223.000 dinara, što iznosi približno 87.000 eura.

Ovaj rezultat predstavlja rast od oko 30 odsto, odnosno približno 2,36 miliona dinara, u odnosu na 2024. godinu. Poređenja radi, prihod firme tokom 2024. iznosio je 7.857.000 dinara (oko 67.000 eura), dok je 2023. godine zabilježen iznos od 7.805.000 dinara.

Veliki troškovi "pojeli" profit

Međutim, uprkos rekordnim prihodima, veći promet nije donio i veću konačnu zaradu.

Ukupni rashodi preduzeća tokom 2025. godine dostigli su 9.857.000 dinara. Kada se podvuče crta, neto dobit firme iznosila je svega 329.000 dinara, odnosno oko 2.800 eura.

To je značajno manje u poređenju sa 2024. godinom, kada je ostvarena neto dobit od 1.122.000 dinara (približno 9.500 eura), dok je 2023. godine taj iznos bio 340.000 dinara.

Poređenja radi, ukupan prihod firme „Luna mjuzik“ u 2021. godini iznosio je 55.530 eura.

Novac stiže i sa digitalnih platformi i od autorskih prava

Pored redovnih prihoda firme, preko koje se naplaćuju pregledi i slušanja na digitalnim platformama kao što su Jutjub, Spotifaj i Dizer (po tom osnovu porodici je tokom 2024. godine pripalo oko 67.000 eura), postoje i drugi izvori zarade.

Šaban Šaulić je tokom višedecenijske karijere sam komponovao muziku za brojne svoje bezvremenske hitove, ali i pjesme svojih kolega. Zbog toga njegovi nasljednici ostvaruju prihode i po osnovu autorskih prava preko SOKOJ-a, kao i naknade za izvođačka prava preko Agencije za prava interpretatora, iako ti iznosi nijesu javno dostupni.

(Kurir.rs/MONDO)