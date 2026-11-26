Opozicioni poslanici predložili su da se rasprava usmjeri na temu „Održivost javnih finansija“, uz učešće ministra finansija Novice Vukovića.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Premijer Milojko Spajić danas će u Skupštini Crne Gore odgovarati na pitanja poslanika, a među temama koje će obilježiti Premijerski sat naći će se penziona politika, primjena Euro modela, rast troškova života, bezbjednosni izazovi, hibridne prijetnje i datum održavanja narednih parlamentarnih izbora, prenosi CdM.

Peta posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja parlamenta počeće u 9.30 časova. Na dnevnom redu su Premijerski sat i poslanička pitanja. Opozicioni poslanici predložili su da se rasprava usmjeri na temu „Održivost javnih finansija“, uz učešće ministra finansija Novice Vukovića.

Poslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić zatražiće od Spajića da se izjasni o predlogu zakonskih izmjena kojima bi se sve penzije povećale za 120 eura, uz garantovani minimalni iznos od 600 eura, odnosno najmanje dvije trećine minimalne zarade. Predlogom je predviđeno i usklađivanje penzija četiri puta godišnje.

Mikić smatra da bi takvo rješenje doprinijelo boljem materijalnom položaju penzionera, zbog čega će pitati premijera da li je spreman da podrži predložene izmjene.

Nezavisna poslanica Radinka Ćinćur otvoriće pitanje posljedica Euro modela na buduće penzionere i zaposlene u obrazovanju. Posebno je zanima kako će promjene u sistemu obračuna zarada i doprinosa uticati na prava građana koji su tokom radnog vijeka izdvajali sredstva za penzijsko osiguranje.

„Ako pretpostavimo da se od 1. januara 2027. neki mladi čovjek ili žena zaposli, a drugi odluči da živi i radi na selu, na seoskom gazdinstvu, da li će kad za to dođe vrijeme, poslije 40 ili manje godina, oboje primati penziju ili samo ovaj zaposleni, jer po vašem modelu ni jedan ni drugi neće uplaćivati doprinose“, navela je Ćinćur.

Ona će, osim toga, tražiti pojašnjenje na koji način će se vrednovati iskustvo, godine staža i stručna zvanja zaposlenih u prosvjeti. Ukazala je na pitanje da li će nastavnici sa dvije, tri ili gotovo četiri decenije radnog iskustva imati iste zarade od 1.400 eura kao i oni koji tek započinju karijeru, prenosi CdM.

Bezbjednosni izazovi i mogućnost stranog hibridnog uticaja takođe će biti među temama današnjeg zasijedanja. Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević zatražiće od premijera procjenu bezbjednosnih prilika u državi, uz osvrt na događaje iz prethodnog perioda i, kako je naveo, pokušaje usporavanja evropskih integracija Crne Gore.

Zirojević će pitati i da li Spajić očekuje dodatne pokušaje opstrukcije evropskog puta države.

Potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj interesovaće se za konkretne procjene bezbjednosnih službi o karakteru i ozbiljnosti hibridnih prijetnji. Pozivajući se na premijerovo obraćanje od 27. avgusta ove godine, tražiće informacije o koracima koje je Vlada preduzela kako bi se takvi uticaji identifikovali i spriječili.

Camaj će posebno ukazati na potrebu saradnje Agencije za nacionalnu bezbjednost, Agencije za sajber bezbjednost i Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C), koji se nalazi u Podgorici.

Podsjetiće i da je Odbor za bezbjednost i odbranu 16. novembra donio odluku o kontrolnom saslušanju predstavnika nadležnih institucija povodom mogućeg stranog hibridnog uticaja na medijski i politički prostor Crne Gore.

Od Spajića će zatražiti da objasni kako se raspoloživi nacionalni i međunarodni kapaciteti koriste u suzbijanju ovih prijetnji, uz istovremeno informisanje javnosti i zaštitu povjerljivih bezbjednosnih podataka.

Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović otvoriće pitanje termina narednih parlamentarnih izbora.

„Kada, prema Vašem mišljenju, smatrate da je najprimjerenije vrijeme da građanima pružimo priliku da se izjasne o političkoj ponudi i odluče kome će povjeriti vođenje države?“, pitaće Vuksanović.

Rast cijena i sve veći pritisak na kućne budžete biće tema pitanja poslanika Bošnjačke stranke Amera Smailovića. On će tražiti da Vlada predstavi plan zaštite najugroženijih građana, posebno socijalno ugroženih porodica i nezaposlenih, od poskupljenja osnovnih životnih namirnica i ostalih troškova.

Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković pozvaće se na podatke MONSTAT-a, prema kojima je godišnja inflacija u oktobru iznosila 5,9 odsto. Od premijera će tražiti procjenu koliko je rast cijena tokom posljednje tri godine umanjio kupovnu moć građana, sa posebnim osvrtom na zaposlene, penzionere i domaćinstva sa najnižim prihodima.

Živković će insistirati i na konkretnim odgovorima o mjerama koje Vlada planira kako bi zaustavila dalji pad životnog standarda.

Pitanje zaštite potrošača pokrenuće i poslanica Socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović. Nju će zanimati da li Vlada, osim ograničavanja trgovačkih marži, priprema dodatne mehanizme za kontrolu cijena, jačanje konkurencije i sprečavanje eventualnih zloupotreba dominantnog položaja na tržištu.

Posebno će tražiti informacije o mogućim dogovorima trgovaca kojima se ograničava konkurencija, kao i rokovima u kojima bi najavljene mjere mogle biti sprovedene.

Euro model biće i predmet pitanja poslanika Pokreta Evropa sad Tonćija Janovića. On će tražiti odgovor na to da li bi napuštanje tog modela, smanjenje primanja građana ili snižavanje PDV-a u Crnoj Gori moglo dovesti do pojeftinjenja nafte, hrane i energenata na svjetskom tržištu.

Janović će se osvrnuti i na kritike da su programi Evropa sad 1 i Evropa sad 2 uticali na rast inflacije, uz pitanje da li bi odustajanje od povećanja zarada u Crnoj Gori imalo bilo kakvog efekta na cijene proizvoda na međunarodnom tržištu.

Poslanik Nove srpske demokratije Vuko Todorović takođe će tražiti pojašnjenje u vezi sa Euro modelom, a posebno ga zanima da li će se prilikom obračuna zarada zaposlenima uzimati u obzir minuli rad.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pitaće Spajića koje konkretne korake država planira da preduzme kako bi se zaustavila ubistva na ulicama crnogorskih gradova, prenosi CdM.

Predsjednik poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović pokrenuće pitanje zaštite državne imovine i odgovornosti za dodjelu stanova i stambenih kredita pod povlašćenim uslovima, uz poseban osvrt na moguće sukobe interesa sudija Ustavnog suda koje su koristile te pogodnosti.

Bogdanović će se pozvati na odluku Ustavnog suda od 30. juna 2026. godine, kojom je utvrđena neustavnost zakonskih odredaba koje su omogućavale dodjelu takvih beneficija, kao i na postupanje tog suda 11. novembra, kada je obustavljeno otpremanje sopstvene odluke i prihvaćeno njeno ponovno razmatranje.

Od premijera će tražiti da precizira koje mjere Vlada planira u cilju objavljivanja podataka o dodijeljenim stanovima, kreditima i drugim povlasticama, kao i da li će dokumentacija biti dostavljena nadležnim organima radi provjere eventualnog sukoba interesa.

Pored toga, insistiraće na odgovoru da li će biti pokrenuti postupci za naplatu neizmirenih obaveza i povraćaj eventualno nezakonito stečene koristi, te koje institucije će biti zadužene za sprovođenje tih aktivnosti i u kojim rokovima.