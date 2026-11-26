Odluku je usvojila aktuelna neformalna vladajuća koalicija koju čine predstavnici grupe građana „Budva naš grad – Nikola Jovanović“, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Četrdeset šest stanovnika Budve ostvariće pravo na subvenciju za otplatu stambenih kredita u iznosu od 300 eura mjesečno, tokom narednih deset godina. Riječ je o građanima koji su kroz ovaj program lokalne uprave dobili podršku za rješavanje stambenog pitanja, pišu „Vijesti“.

Odluku o dodjeli subvencija donio je Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, nakon sprovedenog javnog poziva raspisanog u avgustu. U dokumentu, u koji su „Vijesti“ imale uvid, objavljena su imena kandidata koji su ispunili propisane uslove.

„Nakon stupanja na snagu ove odluke, osobe koje su ostvarile pravo na subvenciju zaključiće ugovore o dodjeli subvencije sa predsjednikom Opštine Nikolom Jovanovićem, kojima će se u skladu sa Odlukom o subvencijama za socijalno stanovanje precizno definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana“, navedeno je u odluci koju potpisuje vršiteljka dužnosti sekretarke za društvene djelatnosti Nina Miković.

Kako je pojašnjeno u dokumentu, Sekretarijat je javni poziv raspisao na osnovu Odluke o subvencijama za socijalno stanovanje koju je usvojila Skupština opštine. Na konkurs su se prijavila 81 građanin, a nakon provjere dokumentacije utvrđeno je da 46 kandidata ispunjava uslove za ostvarivanje prava na finansijsku podršku.

Međutim, kriterijumi konkursa izazvali su brojne reakcije i polemike u javnosti. Pravo na subvenciju mogli su ostvariti bračni i vanbračni partneri ukoliko jedan od njih nije stariji od 40 godina, kao i samohrani roditelji i pojedinci koji nijesu prešli tu starosnu granicu na dan objavljivanja javnog poziva.

Jedan od uslova bio je i crnogorsko državljanstvo uz najmanje tri godine neprekidnog prebivališta u Budvi, odnosno odobren stalni boravak za strane državljane u trajanju od najmanje deset godina. Takođe, pravo na subvenciju imali su isključivo građani kojima je stambeni kredit odobren tokom tekuće ili prethodne godine.

Opozicione partije ocijenile su da su ovako postavljeni uslovi diskriminatorski i da neopravdano ograničavaju krug građana koji mogu dobiti pomoć lokalne uprave.

Budvanski odbor Nove srpske demokratije i dio nevladinog sektora sredinom avgusta obratili su se Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, tražeći da reaguje i zatraži povlačenje javnog poziva, kao i izmjenu kriterijuma za dodjelu subvencija.

Odluku je usvojila aktuelna neformalna vladajuća koalicija koju čine predstavnici grupe građana „Budva naš grad – Nikola Jovanović“, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, pišu „Vijesti“.

Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o subvencijama u avgustu je podnio i lider „Pokreta za grad“ i odbornik te grupacije u budvanskom parlamentu Đorđe Zenović, obraćajući se Ustavnom sudu.

Zenović smatra da su pojedine odredbe odluke u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o socijalnom stanovanju.

„Osporenim članom 7 st. 1 Odluke propisano je: ‘Subvencionisanje stambenih kredita odobrava se mladoj porodici čiji ukupni mjesečni prihod ne prelazi iznos dvije prosječne zarade, a kojoj je u godini javnog poziva ili godini koja prethodi godini javnog poziva od strane komercijalne banke odobren stambeni kredit u iznosu manjem od 150.000 eura’. Smatram da je propisivanjem konkretnog uslova došlo do povrede nekoliko članova Ustava, Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije i Zakona o socijalnom stanovanju“, naveo je Zenović.

On je ocijenio da je spornim kriterijumima prekršen član 8 Ustava Crne Gore, kojim se garantuje zabrana neposredne i posredne diskriminacije po bilo kom osnovu.