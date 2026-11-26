Više od 30 vatrogasaca-spasilaca bori se sa velikim požarom koji je rano jutros izbio u prodavnici bijele tehnike na Novom Beogradu preko puta tržnog centra Delta City.

Izvor: Instagram/serbialive_beograd/Printscreen

Više od 30 vatrogasaca-spasilaca angažovano je na gašenju požara koji je rano jutros izbio u prodajnom objektu prodavnice bijele tehnike „Tehnomanija“, u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu, preko puta tržnog centra Delta City.

Veliki plamen zahvatio je objekat, a nebo iznad ovog dijela grada obasjano je vatrom. Intervenciju vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.

Vatra je zahvatila čitav objekat, zbog čega je na lice mjesta upućen veći broj vatrogasnih vozila.

Požar se brzo rasplamsao uprkos jakoj kiši i nevremenu koje je jutros pogodilo Beograd. U blizini objekta nalazi se veliki broj policijskih službenika koji regulišu saobraćaj i preusmjeravaju vozila dok traje intervencija.

Prema nezvaničnim informacijama, vatrogasci su na lokaciju stigli za manje od pet minuta, ali im je gašenje dodatno otežavala neispravna hidrantska mreža. Zbog toga je hitno angažovana kamion-cisterna kako bi se obezbijedile dovoljne količine vode za intervenciju.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, u požaru nema povrijeđenih. Saobraćaj u dijelu Ulice Jurija Gagarina, u smjeru ka centru grada, obustavljen je.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Više informacija očekuje se nakon što vatra bude u potpunosti ugašena i nadležni obave uviđaj.

(Blic/Tačno/MONDO)

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