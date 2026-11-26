Situaciju dodatno komplikuje blokada računa kompanije zbog neizmirenih obaveza prema penzionerima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zaposleni u Održavanju željezničkih voznih sredstava (OŽVS) mogli bi obustaviti rad ukoliko im tokom dana ne budu isplaćene zaostale zarade, najavio je predsjednik Sindikata Dragan Kaluđerović za „Vijesti“.

Prema njegovim riječima, oko 170 radnika čeka isplatu zarada, dok dugovanja Montekarga i Željezničkog prevoza prema OŽVS-u premašuju dva miliona eura.

Situaciju dodatno komplikuje blokada računa kompanije zbog neizmirenih obaveza prema penzionerima.

Iz Sindikata očekuju da do podneva održe sastanak sa Odborom direktora i pronađu rješenje za nastalu situaciju. Ukoliko dogovor izostane, zahtijevaće odgovornost rukovodstva, njihove ostavke, kao i blokadu računa Montekarga i Željezničkog prevoza.

„Mora se ispoštovati svaka procedura, ali mi nećemo štrajkovati, mi ćemo samo obustaviti rad i tražićemo hitno blokadu računa Prevozu. Odnosno, tražićemo i blokadu Montekarga, zato što je Montekargo primio platu, primio zimnicu, a nama ništa nije uplatio“, kazao je Kaluđerović.