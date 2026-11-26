Vozač za pronađenu opremu nije imao odgovarajuću dokumentaciju, niti ju je prijavio carinskim službenicima.

Izvor: MONDO

Službenici Uprave carina otkrili su 24. novembra, na graničnom prelazu Vraćenovići, dva slučaja neprijavljivanja robe tokom redovne kontrole vozila na ulaznoj i izlaznoj traci. Ukupna procijenjena vrijednost pronađene robe premašuje 60.000 eura, prenosi CdM.

Kako je saopšteno iz Uprave carina, prilikom pregleda putničkog automobila kojim je upravljao državljanin Srbije pronađeno je sedam profesionalnih mrežnih uređaja za povezivanje i upravljanje računarskim mrežama (Cisco Network Switch).

Vozač za pronađenu opremu nije imao odgovarajuću dokumentaciju, niti ju je prijavio carinskim službenicima.

„Ukupna procijenjena vrijednost pronađene robe iznosi 58.400 eura. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo krijumčarenje iz člana 265 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nadležnom državnom tužilaštvu podnijeta je krivična prijava u redovnom postupku“, navodi se u saopštenju Uprave carina.

U drugom slučaju, tokom kontrole teretnog vozila kojim je upravljao crnogorski državljanin, carinici su pronašli neprijavljene tekstilne proizvode i obuću.

„Roba nije bila prijavljena nadležnom carinskom organu, čime je počinjen carinski prekršaj. Ukupna procijenjena vrijednost oduzete robe iznosi 2.980 eura. Roba je oduzeta i smještena u carinsko skladište, a protiv odgovornog lica preduzete su dalje mjere u skladu sa zakonom“, saopštili su iz Uprave carina.