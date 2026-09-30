Legendarni pjevač narodne muzike Šaban Šaulić sa ženom Gordanom dobio je troje djece, dok je u drugom odnosu dobio sina Roberta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Robert Šaulić, vanbračni sin legende narodne muzike Šabana Šaulića, iako gotovo nikada ne daje izjave za medije, svojevremeno je ipak otkrio nepoznate detalje odnosa ocem, ali i ostatkom porodice.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Podsjetimo, Šaban Šaulić je Roberta dobio kada je imao 18 godina i plaćao je alimentaciju do njegovog punoljetstva, a prvi susret sa nekim od naslednika pjevača odigrao se na koncertu.

"Brata Mihajla upoznao sam na tatinom koncertu na Kalemegdanu gdje me je on pozvao da dođem da se družimo. Mihajlo je trčkarao okolo i u jednom trenutku kada sam ja rekla: 'E tata, da te pitam…', Mihajlo je zbunjeno pitao Šabana: 'Kako on tebe zove tata?' Taj trenutak ću pamtiti do kraja života! Otac je tada zagrlio obojicu i nježno rekao Mihajlu: 'Kako sam tebi tata, tako sam i njemu samo što nemate istu majku. Mami Goci ne smiješ nikad da kažeš da si upoznao brata i to je naša tajna koju moramo da čuvamo'", rekao je tada za Kurir.

Vidi opis Šta se dogodilo sa vanbračnim sinom Šabana Šaulića: Od oca nije ništa naslijedio, živi u bijedi i čuva slijepog čovjeka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Saban Saulic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT Saban Saulić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 10 10 / 10

"Mihajlo je ćutao sve ove godine"

Kako je Robert objasnio, njegov brat je godinama dosljedno čuvao tu tajnu i nikada je nije otkrio majci Gordani.

"I zaista, Mihajlo je ćutao sve ove godine. Možda ni dan-danas nije ništa rekao Goci. Pitao sam ja kasnije tatu kada smo se viđali da li je Mihajlo odao tajnu Gordani, on mi je rekao da ni riječ nikada nije rekao. Posle toga brata i sestre vidio sam tek u kapeli na sahrani našeg oca", ispričao je tada.

Podsjetite se kako Mihajlo izgleda:

Robert živi teškim životom

Govoreći o svom sadašnjem životu i pitanju nasljedstva nakon pevačeve smrti, Robert je priznao u kakvim se teškim životnim okolnostima nalazi.

Izvor: Damir Dervišagić

Otkrio je da je narušenog zdravlja, da ne radi, ali i da od očeve imovine ne traži ništa.

"Kad mi otac za života nije pružio ljubav i pažnju, a ni osnovne stvari, ne treba mi sada ništa kad ga više nema. Možda je on htio. U poslednje vrijeme ne radim, nisam baš dobrog zdravlja, a i nema posla. Živim sa čovjekom koji je slijep, vodim računa o njemu i ne bih mogao nikad da ga ostavim", rekao je tada.

(Kurir.rs/MONDO)