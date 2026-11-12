Šaban Šaulić je tri mjeseca prije smrti napisao testament, ostavljajući imovinu vrijednu nekoliko miliona eura porodici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarni pjevač narodne muzike Šaban Šaulić poginuo je 17. februara 2019. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj. Nesreća se dogodila rano ujutru, a sa njim su u kolima bili i njegov muzičar Mirsad Kerić, koji je vozio, kao i pjevačev kum Slobodan Stojadinović.

Ono što je posle njegove smrti posebno zaintrigiralo javnost jeste podatak da je Šaban samo tri mjeseca prije pogibije odlučio da napiše testament.

Kako su tada pričali ljudi bliski pevaču, Šaban je u danima pred nesreću djelovao prilično uznemireno, pa je jednog jutra zamolio suprugu Gocu da pozove njihovog porodičnog advokata.

Vidi opis Šaban Šaulić je tri mjeseca pred pogibiju sastavio testament: Poznato kome su pripali milioni i luksuzna vila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Saban Saulic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT Saban Saulić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 10 10 / 10

"Šaban je u poslednje vrijeme bio prilično uznemiren, kao da je predosjetio da će se nešto strašno dogoditi. Jednog jutra se probudio i zamolio Gocu da pozove porodičnog advokata. Rekao joj je da se već izvjesno vrijeme ne osjeća najbolje i da želi da sastavi testament. Ona mu je rekla da ne pretjeruje i da za to ima vremena, ali na kraju je, pošto je bio uporan, učinila kako je želio", rekao je izvor za Republiku.

Testament je, prema istim navodima, sačinjen u porodičnoj kući Šaulića, u Gocinom prisustvu.

"Testament je sačinjen u njihovoj porodičnoj kući, u Gocinom prisustvu. U njemu je izričito naveo da supruzi ostavlja vilu vrijednu milion eura, u kojoj ima doživotno pravo uživanja, nakon čega je nasleđuju djeca i unuci. Pored toga, kuću u Krčedinu ostavio je unucima, dok je tri stana u Beogradu raspodijelio na troje djece: Mihajla, Ildu i Sanelu. Navodi se da je Šaban u testamentu striktno naveo da kuća na Dedinju i imanje u Krčedinu ne mogu da budu prodati, dok djeca sa stanovima mogu da rade šta žele. Pored nepokretne imovine, Šaulić je ovlastio suprugu da raspolaže ušteđevinom na računima otvorenim na njegovo ime. Prema tvrdnjama prijatelja porodice, na tim računima ima najmanje 500.000 eura i taj novac pripašće Gordani Šaulić", naveo je tada izvor.

Prema ovim navodima, imovinu vrijednu nekoliko miliona eura ostavio supruzi, djeci i unucima. Na spisku su se našli luksuzna vila na Dedinju, tri stana, kuća u Krčedinu, imanje, kao i ušteđevina.