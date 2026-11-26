Edita Aradinović osvrnula se na nedavne incidente na estradi, te priznala da i sama strepi da bi nešto slično moglo da se desi i njoj.

Izvor: editaaradinovic / Instagram

Edita Aradinović sinoć je održala nastup u jednom popularnom beogradskom klubu, a prije početka razgovarala je sa okupljenim novinarima, među kojima je bila i naša ekipa, o aktuelnim temama.

Pjevačica se osvrnula i na kolege koje su posljednjih sedmica na meti napada, kojima su zapaljeni automobili, priznavši da li se i sama plaši za svoju imovinu.

„Upravo sam o tome pričala prije neki dan, ja kačim kuću na Avali, ovo, ono, ispašće – vidi ova, nemojte, molim vas, mene da palite, ja sam samohrana majka“, započela je Edita.

Izvor: MONDO

Naš novinar ju je potom pitao da li ima razloga da se brine:

"Pa otkud znam, ljudi misle valjda da imaš novca, čim te neko reketira i traži od tebe... odakle mi", priča pjevačica.

Izvor: MONDO

Edita nam je i otkrila da li zažali što je nekad toliko aktivna na mrežama:

"Ja zažalim često zato što sam idiot, i što tako razmišljam, mijenjam se često. Svaki dan se pitam nešto, i onda kao - dobro, nisi to loše uradila, ali to sam ja, ne mogu i ne želim da se mijenjam, ne glumatam da budem nešto što nisam... Ne mogu da se trudim da budem ono što nisam, ne znam, Seka Aleksić. Pa nisam Seka Aleksić", zaključila je pjevačica.