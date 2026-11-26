Vang je naglasio da su Kina i Holandija važni partneri i da je pitanje Tajvana jedan od temeljnih interesa Kine.

Izvor: kineska medijska grupa

Kina je spremna da sa Holandijom unaprijedi bilateralno partnerstvo i proširi saradnju u različitim oblastima, poručio je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji tokom sastanka sa šefom holandske diplomatije Tomom Berendsenom.

Berendsen je boravio u zvaničnoj posjeti Kini od 23. do 25. novembra, a razgovori su bili posvećeni političkim i ekonomskim odnosima dvije zemlje, kao i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.

Vang je istakao da su Kina i Holandija važni partneri, naglašavajući da je pitanje Tajvana jedan od ključnih interesa Pekinga. Izrazio je očekivanje da će Holandija konkretnim potezima potvrditi poštovanje principa jedne Kine i očuvati političke temelje bilateralnih odnosa.

„Sve dok dvije zemlje insistiraju na međusobnom poštovanju i razumijevanju, traže zajedničke tačke i ostavljaju razlike po strani, mogu da ostvare obostrano korisne rezultate“, poručio je Vang, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.

Kineski ministar ocijenio je da bi dvije države trebalo da intenziviraju razmjenu na svim nivoima i otvore nove mogućnosti za saradnju, posebno u oblastima pametne poljoprivrede, zelene energije, biofarmaceutske industrije i usluga namijenjenih starijim osobama.

Pozvao je i na proširenje međusobnih investicija, ističući da Kina pozdravlja veće prisustvo holandskih kompanija na svom tržištu. Istovremeno je izrazio očekivanje da će Holandija kineskim kompanijama obezbijediti ravnopravne i transparentne uslove poslovanja.

Vang je ukazao i na značaj jačanja saradnje u kulturi, turizmu, obrazovanju, nauci i tehnologiji, kao i razmjene mladih i sportskih organizacija.

Govoreći o odnosima Pekinga i Brisela, izrazio je nadu da će Evropa zadržati otvorenost i inkluzivnost u procesu jačanja strateške samostalnosti, te da će Kina i Evropska unija kroz saradnju ostvariti zajedničke koristi.

„Nadamo se da će Holandija igrati konstruktivnu ulogu u unapređenju zdravog i stabilnog razvoja odnosa Kine i Evrope“, naglasio je Vang.

Berendsen je ocijenio da odnosi Holandije i Kine zadržavaju pozitivan zamah i da se saradnja u različitim oblastima nastavlja produbljivati.

„Holandska vlada se pridržava politike jedne Kine i taj stav se neće promijeniti“, poručio je šef holandske diplomatije.

On je istakao da Kina predstavlja jednog od najvažnijih partnera Holandije i da njegova zemlja pridaje veliki značaj bilateralnim odnosima.

„Holandija je spremna da zajedno sa Kinom radi na jačanju međuljudskih i kulturnih razmjena, produbljivanju obostrano korisne saradnje i daljem doprinosu zajedničkom razvoju i prosperitetu dvije zemlje“, kazao je Berendsen.

Dodao je da je jačanje saradnje Evrope i Kine u interesu svih, te da je Holandija spremna da doprinese stabilnom razvoju njihovih odnosa.

Dvije strane saglasile su se da narednu godinu, kada se obilježava 55 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, iskoriste za dodatno unapređenje saradnje.

Ministri su potvrdili i zajedničku podršku multilateralizmu, međunarodnom sistemu zasnovanom na Ujedinjenim nacijama i principima Povelje UN, kao i očuvanju međunarodnog trgovinskog sistema u okviru Svjetske trgovinske organizacije.

Posebna pažnja posvećena je mogućnostima saradnje u oblastima vještačke inteligencije i klimatskih promjena, dok su tokom sastanka razmotrena i aktuelna međunarodna i regionalna pitanja, uključujući krizu u Ukrajini i odnose velikih sila.