"Šaban mi nasred ulice rekao da pjevam": Radio s najvećim pjevačima na sceni, a jedan susret će pamtiti zauvijek (Video)

Pjevač Halid Muslimović se na današnjoj konferenciji osvrnuo na kolege koje su nas, nažalost napustile

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Pjevač Halid Muslimović održaće koncert 12. novembra u Sava Centru, a na današnjoj pres konferenciji u Beogradu MONDO je imao priliku da od njega sazna brojne zanimljivosti koje se tiču izlaska autobiografije, ali i saradnje sa sinom.

Halid nam je u iskrenom razgovoru otkrio da se tokom višedecenijske karijere nije desilo da doživi izdaju na estradi, ali i da nije osoba koja će lako da se naljuti. Ipak, jedna stvar ga izvede iz takta.

"Ja sam se naljutim sad, pa zaboravim za 3 minuta. Nisam ja osoba koja ne zna da se naljuti, međutim, moj najveći problem je odgovornost. To tražim i od sebe i drugih. Ko u tome popusti, taj me naljuti", rekao nam je pjevač, a potom se prisetio kolega koje su nas, nažalost napustile i otkrio do sad nepoznatu anegdotu sa Šabanom Šaulićem.

"Šaban je bio moj pjevački uzor. Radio sam sa Sinanom mnogo koncerata,Džejem, Marinkom Rokvićem, Halidom Bešlićem... ta stara vremena su i dalje ostala u meni, sve mi je to u glavi. Kao u pjesmi 'Dobra, stara vremena", rekao je pjevač i nastavio:

"Sjećam se kada sam bio na početku karijere, ništa nisam snimio, a Šaban Šaulić imao koncert u Prijedoru na stadionu i ja ga vidim ispred hotela. Priđem mu i kažem 'Ja znam da pjevam, voleo bih da snimam', a on meni: 'Pjevaj'. I ja sam pjevao jednu pjesmu, posle sam razmišljao da li je to glupo što sam prišao, ali ja sam pjevao. Pohvalio me je - e, sad, da li me je pohvalio što sam imao nešto u glasu ili reda radi, ne znam, ali bilo je lijepo".