Rusija je tokom noći pokrenula masovan napad balističkim raketama i dronovima na Ukrajinu. U Kijevu je pogođen tržni centar, a povrijeđeno je sedam osoba, od kojih je dvoje u teškom stanju.

Izvor: Profimedia/Evgen KOTENKO / AFP

Rusija je kasno uveče 25. novembra izvela masovan napad balističkim raketama na Ukrajinu, pri čemu je pogođen tržni centar u Kijevu, a više građana je povrijeđeno, saopštile su ukrajinske vlasti.

U napadu je povrijeđeno sedam osoba, objavila je Kijevska gradska vojna uprava jutro nakon udara. Troje povrijeđenih prevezeno je u bolnicu, od kojih se dvoje nalazi u teškom stanju, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Novi ruski napad uslijedio je uoči početka zime, u periodu kada udari na ključnu infrastrukturu ostavljaju stanovnike Ukrajine bez električne energije i grijanja. Osim velikih materijalnih razaranja, ovakvi napadi odnose i brojne ljudske živote.

Upozorenje na vazdušnu opasnost zbog nadolazećih ruskih balističkih raketa oglasilo se u Kijevu i većem dijelu zemlje oko 22.46 časova po lokalnom vremenu.

Prema riječima Klička, u glavnom gradu pogođeni su tržni centar, industrijski objekat i jedna nestambena zgrada u gradskoj četvrti Desnjanski.

Rusija je tokom noći na Ukrajinu lansirala neutvrđen broj balističkih raketa, kao i 113 dronova, od kojih je 76 bilo na mlazni pogon, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Do osam časova ujutru po lokalnom vremenu, ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je ili neutralisala 87 dronova, među kojima su bila i 52 drona na mlazni pogon.

Ruske snage pogodile su ukupno 20 lokacija, dok su ostaci oborenih vazdušnih ciljeva pali na još šest mjesta, navedeno je u saopštenju ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.