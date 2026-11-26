Edita Aradinović pred okupljenim medijima je otkrila zbog čega joj je kupovina nekretnine bila jedna od najvažnijih životnih odluka.

Izvor: MONDO

Ekipa Monda bila je na licu mjesta prije nastupa pjevačice Edite Aradinović u jednom beogradskom lokalu, gdje smo imali priliku da razgovaramo sa njom.

Pjevačica je nedavno postala majka, a nakon pauze od nešto više od dva mjeseca vratila se poslovnim obavezama i nastupima.

U razgovoru za Mondo, Edita se osvrnula na trudnoću, ali i na veliku investiciju. Kako je sama obznanila, odlučila je da kupi nekretninu na Avali, a sada je otkrila detalje o kreditu koji je podigla kako bi ostvarila svoj plan i obezbijedila novi dom za sebe i kćerku Zoju.

„Volim što sve objavljujem. Mnogi komentarišu, ajde dosadna si, kao da si se jedina porodila. Za mene je to novo i velika je odluka bila da u osmom mjesecu trudnoće prelomim da kupim kuću“, započela je pjevačica.

Pogledajte kako će izgledati kuća Edite Aradinović na Avali:

"Zamislila sam svoje pse, dijete i sebe tamo. U ovim vremenima to zvuči luksuzno, ali ja sam za kuću digla kredit, nije da sjedim, ležim i uživam. To je surova i prelepa borba, i hvala Bogu da radim posao zahvaljujući kom mogu da isplatim rate. Duša mi je puna da to podijelim jer će Zoja sutra da bude žena, djevojka, ljudi će moći da joj kažu mama se za tebe borila. Želim da je zaštitim, da joj pokažem sve ono što smatram da je korektno", govorila je Edita.