Donald Tramp se ismijao na komentar Volodimira Zelenskog da je njegov plan da se rat u Ukrajini završi do januara.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp nasmijao se na pitanje o izjavi predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da specijalni izaslanici Trampa Džared Kušner i Stiv Vitkof insistiraju da se rat u Ukrajini završi do januara, piše "New York Post". Tramp se nasmijao na to pitanje novinara i uzvratio je kontrapitanjem "Ko je to rekao?"

Potom je objasnio svoj stav po pitanju rata u Ukrajini. Objasnio je da to ne zavisi samo od Zelenskog, već i od predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

"Rat se odužio jer je za tango potrebno dvoje. Nemam nikakav vremenski rok.

Samo bih volio da se to završi. Znate, to ne utiče na nas

Volio bih da se to reši još danas, ali za tango je potrebno dvoje. Tako da ćemo vidjeti šta će se desiti.

Ponekad Vladimir Putin djeluje kao da je spreman, a Zelenski nije. Ponekad bi Zelenski veoma volio da se to završi, a Putin nije spreman. Zavisi od dana", objasnio je Tramp.