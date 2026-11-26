Policija u Kruševcu uhapsila je D. V. (29) iz Varvarina zbog sumnje da je tokom intervencije po prijavi nasilja u porodici napao i povrijedio dvojicu policijskih službenika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su D. V. (29) iz Varvarina zbog sumnje da je napao službena lica tokom vršenja službene dužnosti.

On se sumnjiči da je, prilikom intervencije policije po prijavi nasilja u porodici, nanio tjelesne povrede dvojici policijskih službenika.

Osumnjičenom su, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, izrečene i hitne mjere privremenog udaljenja iz stana, kao i zabrana kontaktiranja žrtve nasilja i prilaska njoj.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, D. V. je određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.