Ekipa ''Paparaco lova'' Mirku Vasiljević je ulovila dok je završala obaveze po gradu.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glumica Mirka Vasiljević vodi prilično miran život, a u potpunosti je posvećena svojoj porodici i poslu.

Vidi opis Šta se desilo sa Vujadinom Savićem? Mirka sama sa ćerkom, a od njega ni traga ni glasa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Ekipa ''Paparaco lova'' glumicu je ulovila dok je završala redovne obaveze po gradu, a oni su zabilježili i momenat nakon rođendana ćerke.

Pogledajte Paparaco kadrove Mirke Vasiljević:

Vidi opis Šta se desilo sa Vujadinom Savićem? Mirka sama sa ćerkom, a od njega ni traga ni glasa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Printscreen Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: TV Pink Printscreen Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: TV Pink Printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: TV Pink Printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: TV Pink Printscreen Br. slika: 5 5 / 5

Mirka je bila sama sa poklonima koje je donijela do automobila, dok od Vujadina Savić nije bilo ni traga ni glasa.

Podsjetimo, glumica Mirka Vasiljević nedavno je proslavila svoj 36. rođendan u krugu najbližih, pojavivši se u kratkoj crnoj haljini sa dubokim dekolteom koju je uparila sa kožnom jaknom i čizmama.

Vidi opis Šta se desilo sa Vujadinom Savićem? Mirka sama sa ćerkom, a od njega ni traga ni glasa Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Srećni i zaljubljeni Mirka Vasiljević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN Press Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: (MONDO) Br. slika: 5 5 / 5

(Pink.rs/MONDO)