Marina Rajević i Dušan Dule Savić više od četiri decenije uživaju u skladnom braku.

Izvor: YouTube printscreen

Marina Rajević i Dušan Dule Savić već 44 godine uživaju u ljubavi i zajedničkom životu, a njihov brak važi za jedan od najdugovječnijih i najskladnijih na domaćoj javnoj sceni. Sada su odlučili da svoju ljubav ozvaniče i pred Bogom.

Pogledajte fotografije sa vjenčanja:

Njihova priča počela je dok su oboje bili veoma mladi, a kroz decenije su izgradili porodicu koja im je, kako često ističu, najveći životni uspjeh.

Imaju dvojicu sinova, Vujadina i Uroša, a dok je stariji krenuo očevim stopama i bavio se fudbalom, mlađi sin izabrao je drugačiji put i posvetio se ekonomiji.

@SavicVujadin @srdjan_sandic @dr_Dzajic #krusevac #sever http://t.co/s2RE90fJ — Uros Savic (@Uros_Savic)May 16, 2012

Marina je svojevremeno za "Novosti" ispričala kako je izgledao njihov prvi susret, ali i priznala da joj se Dušan dopao kao muškarac, iako fudbal nikada nije bio nešto što je posebno zanimalo.

"Bili smo veoma mladi, Dušan je imao 23, a ja 18 godina. Bila sam saradnik Studija B, a Dušan je bio gost televizije. Bio je prelijep mladić, ali kada su mi kazali da je fudbaler... ustuknula sam. Fudbal nikada, kao ni danas, nije bio moja pasija. Moja ljubav su bili balet i gimnastika... I sad, dok gledam Vujadina, našeg sina, koji je od oca naslijedio ljubav prema sportu, nosim kameru i samo njega snimam. Akcije, i sve ostalo, publika, to me nije interesovalo, kao što me nije interesovalo ni kada je Dušan bio na vrhuncu slave. Bio mi je bitan kao čovjek vrijedan pažnje, pravi vitez i džentlmen. Kada smo se upoznali, bilo mi je jasno da zna šta želi, i bila sam u pravu: veoma se ozbiljno potrudio da sve svoje želje ostvari. Kao rasni centarfor, fudbaler s nepogrešivim osjećajem za pogodak, imao je, a i danas ima, veoma istančan osjećaj za ostvarenje svih svojih snova. Života u porodici u kojoj ćemo, kasnije se i potvrdilo, njegovati istinske vrijednosti. I kada bih ponovo birala, vjerujte, isto bih izabrala", govorila je Marina.

Sedam godina živjeli u inostranstvu

Iako su se vjenčali veoma mladi, Marina i Dule zajedno su sazrijevali i gradili život. Jedan period proveli su u inostranstvu, ali su, kako je istakla, oduvijek željeli da se vrate u Srbiju i upravo tu odgajaju svoju djecu.

Izvor: YouTube printscreen

"Imali smo slične potrebe i interesovanja. Sedam godina smo živjeli u inostranstvu, ali uvek sa zaista iskrenom željom da se vratimo u Srbiju i u njoj odgajamo svoju djecu. Vratili smo se, neko kaže, u najtežim danima - devedesetih. Šta vrijedi da se o tome priča, istina je da danas uživamo u plodovima takvog izbora. Naši sinovi, Uroš i Vujadin, znaju ko su i odakle su. Vole Beograd i Srbiju. Nadmašuju nas polako. I, u duhu ljubavi prema otadžbini, odgajaju svoju djecu. Naša kuća je, oni to znaju, čuvar uspomena, mjesto okupljanja dragih ljudi, i to smo na njih prenijeli. Da budu, kao što smo i mi, zaljubljeni u - čovjekoljublje", otkrila je Savićka.

Osvrnula se i na odnos koji su ona i suprug godinama gradili, ističući da je za stabilan brak važno da partneri jedno drugom pruže slobodu i podršku, umjesto da se međusobno sputavaju.

Posebno je ponosna na porodice koje su njihovi sinovi osnovali, kao i na snaje za koje smatra da njeguju iste vrijednosti.

"One, uz temelje naše djece čuvaju svoje porodice. Kao što smo se od prvog susreta Dušan i ja trudili da ni u čemu ne sputavamo jedno drugo, radujući se svakom zajedničkom trenutku. Kao i nas dvoje, i naši sinovi i njihove supruge imaju slična interesovanja, pogled na život, radoznali su i žedni svakog korisnog znanja. Kao i mi, i naša djeca njeguju odnos prema našoj pravoslavnoj vjeri, našoj prošlosti, precima, zavičaju, našoj tradiciji, pismu... svemu što nas određuje kao narod", objasnila je Marina.

Za Marinu i Duleta porodica predstavlja najveću vrijednost, a posebno ih raduje što se njihov dom iz godine u godinu širi i što su dobili unuke.

"Porodica je utočište za sve nas, oaza ljubavi i radosti. Njegujemo prijateljstva, čitamo probrane, vrijedne knjige, slušamo muziku koja prija sluhu i zagrijeva dušu. Naša porodica se, Bogu hvala, umnožava... Uroš i Vujadin su izabrali dobre, plemenite, lijepe i drage žene s kojima su osnovali porodice. To smatramo najvećim uspjehom. Osećamo i Dule i ja da oni njeguju iste odnose, pune ljubavi i poštovanja. Kada su temelji porodice čvrsti, na njih teško mogu da utiču negativni spoljašnji uticaji. I, nema se vremena za plitka i površna dešavanja. Oni su, danas, u obavezi i odgovornosti da ispravno, u duhu svoje vjere vaspitavaju svoju djecu. 'Tek ćete po unucima vidjeti šta ste uradili sa djecom', rekao mi je jednom profesor Vladeta Jerotić, kada sam mu kazala da smo dobili prvog unuka", zaključila je Marina Rajević Savić.