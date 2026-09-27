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Nećete vjerovati koliko godina je napunila Mirka Vasiljević: Glumica zablistala u miniću sa dekoltetom (Foto)

Nećete vjerovati koliko godina je napunila Mirka Vasiljević: Glumica zablistala u miniću sa dekoltetom (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Na društvenim mrežama Mirka Vasiljević objavila je snimke na kojima sa osmjehom drži veliku čokoladnu tortu i duva rođendansku svjećicu.

Nećete vjerovati koliko godina je napunila Mirka Vasiljević Izvor: Instagram printscreen/vasiljevic_mirka

Glumica Mirka Vasiljević proslavila je svoj 36. rođendan u krugu najbližih i oduševila sve besprekornim izgledom.

Slavljenica je za ovu posebnu priliku ponijela atraktivnu crnu mini haljinu sa dubokim dekolteom, koju je efektno uklopila sa kožnom jaknom i čizmama.

Na društvenim mrežama objavila je snimke na kojima sa osmjehom drži veliku čokoladnu tortu i duva rođendansku svjećicu dok je prijatelji bodre. Svojom vitkom linijom i sjajnom energijom još jednom je dokazala da u četvrtoj deceniji izgleda nikad bolje i zadovoljnije.

Uz emotivne kadrove iz noćnog provoda, Mirka se kratko obratila i zahvalila dragim ljudima porukom: "Hvala cijeloj ekipi!".

Tagovi

Mirka Vasiljević rođendan

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