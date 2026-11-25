Fudbaler Real Madrida Džud Belingem je oduševio navijače spektakularnim golom protiv PSV-a, koji je označio njegovu vrhunsku formu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Federico Titone / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Fudbaler Real Madrida Džud Belingem je još jednom pokazao da je vrhunski igrač. U pobjedi svog tima nad PSV 5:1, on je bio strijelac drugog gola - jednog od najljepših u njegovoj karijeri i onog koji je donio vođstvo "kraljevskom klubu" u petom kolu Lige šampiona.

Džud Belingem je još jednom pokazao kakav potez može da napravi u samo nekoliko sekundi. Fudbaler Real Madrida se našao u pravom trenutku na pravom mjestu, a onda je uslijedila i prava majstorija. Lopta je do njega stigla na oko dvadesetak metara od gola rivala. Belingem ju je najprije smirio lijevom nogom, nabacio ju je sebi na drugo stopalo, potom je desnom podigao u vazduh i bez oklijevanja šutnuo na neočekivan način - na trenutak je izgledalo da je to uradio špicem, ali je zapravo to uradio gornjim dijelom stopala i pomalo unutrašnjim.

Pogledajte gol Džuda Belingema:

Jude Bellingham what a goal https://t.co/5QGTsdnTCc — (@Ah_3ig)November 24, 2026

Udarac je bio izuzetno snažan i precizan. Lopta je prošla pored Mateja Kovarža, pogodila unutrašnju stranu stative i završila u suprotnom uglu gola PSV-a. Bio je to potez koji je spojio tehniku, brzinu reakcije i nevjerovatnu preciznost, a gol je izgledao posebno atraktivno zbog načina na koji je Belingem izveo završnicu. Zbog svih tih detalja je Belingem poslije meča bez oklijevanja rekao: "To je bio moj najljepši gol".

Šta je rekao Belingem poslije meča?

Belingem je poslije utakmice jasno rekao gdje svrstava ovaj pogodak, poručivši:

"Mislim da je ovo najbolji gol u mom životu", ponosno je rekao Belingem i dodao: "Obično su moji golovi mnogo bliže golu, zar ne", našalio se fudbaler Reala.

"Ovaj put mi je lopta lijepo došla i samo sam pomislio da šutiram spoljnim dijelom stopala. Nisam neko ko voli da udara loptu svom snagom i ovo je bio lijep trenutak, a uz to i veoma važan gol za našu pobjedu", dodao je.

Belingemov učinak nije prošao nezapaženo. Osim pogotka, engleski fudbaler je asistirao i Vinisijusu Žunioru za peti gol Reala, a poslije utakmice pohvalili su ga i Žoze Murinjo i kapiten madridske ekipe Fede Valverde, koji je postigao izjednačujući pogodak.

"Džud je, naravno, drugačiji tip igrača i donio nam je ono što nam je nedostajalo u prvom poluvremenu. Promijenio je utakmicu i postigao nevjerovatan gol", rekao je Murinjo.

Valverde nije mogao, a da ne pohvali saigrača: "Odigrao je veoma dobro. Mučili smo se da zadržimo loptu iza njihovih vezista, a kada je Džud ušao u igru, donio nam je mirnoću koja nam je omogućila da kontrolišemo posjed", rekao je.