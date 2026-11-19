Voditeljka Jovana Jeremić udala se za Miloša Jovanovića Tigra, koji je nagovestio crkveno venčanje snimkom na Instagramu
Voditeljka Jutarnjeg programa na televiziji Pink, Jovana Jeremić, danas je izgovorila sudbonosno „da“ svom partneru, sportisti i biznismenu Milošu Stojanoviću Tigru.
Izvor blizak paru tvrdi da se par vjenčao danas pred porodicom, kumovima i prijateljima, kao i da „nijesu željeli da prave medijsku pompu“.
Iako većina javnih ličnosti mjesecima najavljuje svadbe i poziva na stotine svatova, voditeljka je odlučila da današnji čin bude obavljen u krugu najbližih, ne nagovijestivši na mrežama da će baš danas sklopiti brak.
Isto je uradio i njen suprug, Miloš Stojanović, koji je, doduše, na mrežama podijelio i snimak iz Hrama Svetog Save.
Dan prije vjenčanja, Tigar je šerovao sliku nakon treninga, uz muziku Beogradskog sindikata, čiji je član Feđa Dimović u novom sazivu Skupštine.
Pogledajte:
Nakon ovog, uslijedio je još jedan, u kojem je pokazao da se nalazi u Hramu Svetog Save:
Šta je Jovana pričala o vjenčanju?
Jovana je nedavno govorila o planovima za vjenčanje sa Milošem i otkrila da će proslava biti organizovana za ograničen broj ljudi.
„Biće svadba za ograničen broj ljudi. Biće elitistička u svakom smislu. Moji gosti će biti ispoštovani od početka do kraja kako dolikuje, kao kraljevi i kraljice, jer to i jesu. To su sve velike ličnosti koje će se pojaviti na mojoj svadbi. Svadba će, da ti ekskluzivno otkrijem, što se tiče proslave i gradskog vjenčanja, biti faktički u ovo doba godine“, rekla je za Pink, pa dodala:
„Što se tiče crkvenog vjenčanja, odnosno manastirskog vjenčanja, ja se neću udati u crkvi, ja ću se udati i reći vječno „DA“ Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, u manastiru Ostrogu. To će se desiti mnogo ranije, neću otkriti kada, to će biti tajna prvenstveno iz bezbjednosnih razloga. Kada se to bude desilo, dobićete svi fotografije jer će i fotograf krenuti. Odlučiću koji će to fotograf biti jer se prvi put udajem pred Bogom.“