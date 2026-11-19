Voditeljka Jovana Jeremić udala se za Miloša Jovanovića Tigra, koji je nagovestio crkveno venčanje snimkom na Instagramu

Izvor: Pink / screenshot

Voditeljka Jutarnjeg programa na televiziji Pink, Jovana Jeremić, danas je izgovorila sudbonosno „da“ svom partneru, sportisti i biznismenu Milošu Stojanoviću Tigru.

Izvor blizak paru tvrdi da se par vjenčao danas pred porodicom, kumovima i prijateljima, kao i da „nijesu željeli da prave medijsku pompu“.

Iako većina javnih ličnosti mjesecima najavljuje svadbe i poziva na stotine svatova, voditeljka je odlučila da današnji čin bude obavljen u krugu najbližih, ne nagovijestivši na mrežama da će baš danas sklopiti brak.

Isto je uradio i njen suprug, Miloš Stojanović, koji je, doduše, na mrežama podijelio i snimak iz Hrama Svetog Save.

Dan prije vjenčanja, Tigar je šerovao sliku nakon treninga, uz muziku Beogradskog sindikata, čiji je član Feđa Dimović u novom sazivu Skupštine.

Pogledajte:

Pogledajte 00:20 Miloš Stojanović Tigar Izvor: Instagram/milos_tigar Izvor: Instagram/milos_tigar

Nakon ovog, uslijedio je još jedan, u kojem je pokazao da se nalazi u Hramu Svetog Save:

Pogledajte 00:12 Miloš Stojanovic Tigar Izvor: Instagram/milos_tigar Izvor: Instagram/milos_tigar

Šta je Jovana pričala o vjenčanju?

Jovana je nedavno govorila o planovima za vjenčanje sa Milošem i otkrila da će proslava biti organizovana za ograničen broj ljudi.

„Biće svadba za ograničen broj ljudi. Biće elitistička u svakom smislu. Moji gosti će biti ispoštovani od početka do kraja kako dolikuje, kao kraljevi i kraljice, jer to i jesu. To su sve velike ličnosti koje će se pojaviti na mojoj svadbi. Svadba će, da ti ekskluzivno otkrijem, što se tiče proslave i gradskog vjenčanja, biti faktički u ovo doba godine“, rekla je za Pink, pa dodala:

„Što se tiče crkvenog vjenčanja, odnosno manastirskog vjenčanja, ja se neću udati u crkvi, ja ću se udati i reći vječno „DA“ Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, u manastiru Ostrogu. To će se desiti mnogo ranije, neću otkriti kada, to će biti tajna prvenstveno iz bezbjednosnih razloga. Kada se to bude desilo, dobićete svi fotografije jer će i fotograf krenuti. Odlučiću koji će to fotograf biti jer se prvi put udajem pred Bogom.“