Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar vjenčali su se u tajnosti, uz prisustvo najbližih prijatelja i porodice.

Izvor: Pink.rs

Jovana Jeremić danas se udala u tajnosti. Voditeljka je svom partneru Milošu Stojanoviću Tigru izgovorila sudbonosno "Da" u crkvi, a nakon svete tajne braka i zavjeta ljubavi pred Bogom, mladenci su za okupljene zvanice priredili svečani ručak u jednom elitnom beogradskom restoranu.

Na fotografijama se vidi kako mladenci sijaju od sreće i ne skidaju osmeh sa lica tokom cijele crkvene ceremonije. Jovana je na sebi imala bijelu dugu vjenčanicu u obliku sirene, dok je Miloš na sebi ponio elegantni crni smoking. Venčanje je održano u strogoj tajnosti, a bili su prisutni samo najblizi prijatelji, porodica i kumovi.

Svadbeni ručak u luksuznom restoranu

Odmah nakon vjenčanja Jovana i Tigar zajedno sa svatovima uputili su se na tajnu lokaciju u poznati beogradski restoran gdje je upriličen svadbeni ručak. Mladenci su se tom priliko zahvalili svim svojim zvanicama što su bili uz njih u ovom jako važnom i svečanom trenutku u njihovom životu.

Iza sebe ima jedan brak

Jovana Jeremić iza sebe ima jedan brak. Naime, poznata voditeljka bila je udata za političara Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerku Leu. Njih dvoje vjenčali su se umaju 2018. godine, a razvod je usledio četri godine kasnije u martu 2022. godine. Posle razvoda ostali su u prijateljskim odnosima i često ih možemo vidjeti zajedno na porodičnim proslavama. U intervjima Jovana je isticala da su u teškim trenucima jedno drugom uvijek bili podrška.

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Izvor: Pink.rs / MONDO