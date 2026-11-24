Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je danas da je situacija na tržištu naftnih derivata teška zbog ukrajinskih udara na rafinerije.

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Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je situacija na ruskom tržištu naftnih derivata trenutno teška, kao i da su mjere odmazde zbog ukrajinskih napada na energetske objekte neizbežne.

"Trenutna situacija na tržištu naftnih derivata ostaje teška. U tom smislu, želio bih da skrenem pažnju svojih kolega na potrebu da se nastavi sa brzim reagovanjem na ravnotežu ponude i potražnje goriva širom Rusije. Vidimo da kijevski režim nastavlja napade na objekte naših rafinerija", rekao je Putin na sastanku Komisije za strateški razvoj gorivno-energetskog kompleksa i bezbjednost životne sredine, prenose RIA Novosti.

Putin je kazao da su se cijene benzina u većini ruskih regiona stabilizovale, nakon što su dostigle vrhunac početkom oktobra, kao i da se održava stabilnost na domaćem tržištu goriva.

Dodao je da eskalacija napada na energetsku strukturu, koju je Ukrajina pokrenula početkom juna, ne može da nanese kritičnu štetu ruskoj ekonomiji, kao i da Ukrajina nastavlja pokušaje napada na ruske rafinerije nafte, uprkos direktnom pozivu predsjednika SAD Donalda Trampa da se to zaustavi, prenosi agencija Tačno.

"Vidimo da kijevski režim nastavlja napade na naše prerađivačke postrojenja. Uzgred, uprkos pozivu i direktnom zahtjevu predsjednika SAD da se uzdrže od ovih napada, kijevske vlasti ne slušaju takav savjet", zaključio je Putin.

Govoreći o situaciji ne međunarodnom tržištu energentima, Putin je rekao da "uprkos izazovnoj geopolitičkoj situaciji, ruske kompanije zauzimaju vodeće pozicije na globalnim energetskim tržištima".

Prema njegovim riječima, ograničenja izvoza ruskih energenata u Evropu imaju ozbiljne posledice po same Evropljane.

"Vidimo kontinuirane pokušaje da se ograniči izvoz (ruskih) energenata u Evropu. Više puta sam napomenuo i sada je očigledno, takoreći, da takve akcije imaju ozbiljne posledice, ali pre svega za same Evropljane. Imaće manje naše nafte i gasa, a više problema", ocijenio je Putin.

Putin je najavio da će Rusija proširiti svoja energetska tržišta.

"Mi ćemo, zauzvrat, proširiti naša tržišta prodaje i sarađivati sa predvidljivim, odgovornim partnerima. U tom smislu, moramo nastaviti sveobuhvatan razvoj novih pravaca snabdijevanja energijom, uključujući jačanje Transarktičkog transportnog koridora, sa njegovom glavnom deonicom, sjevernim morskim putem", rekao je Putin.