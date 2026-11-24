Prije nego što se vratio na mjesto prvog čoveka Nvidije, Džensen Huang je na sastanku upravnom odboru navodno priznao još vanbračnih afera.

Izvor: screenshot SBS

Džensen Huang navodno je upravnom odboru Nvidije priznao dodatne vanbračne veze prije nego što je ponovo imenovan za glavnog izvršnog direktora kompanije, objavio je Volstrit džurnal.

Prema izvorima tog lista, Huang je o tome govorio tokom višesatnog sastanka sa članovima upravnog odbora u nedjelju, kada je izrazio i kajanje zbog svog ponašanja.

Volstrit džurnal ne navodi koliko je dodatnih vanbračnih veza Huang priznao, ali izvorni izvještaj potvrđuje da je riječ o odnosima povrh onih o kojima su mediji ranije pisali.

Ranije otkrivene afere i sumnje na špijunažu

List je ranije objavio da je Huang bio u vezi sa Kimberli Pauel, potpredsjednicom Nvidije zaduženom za zdravstvo. Nakon Huangove ostavke, Rojters je izvijestio i o njegovoj vezi sa još jednom zaposlenom u Nvidiji, ali nije objavio njen identitet.

Vidi opis Aferama nema kraja? Šef Nvidije upravnom odboru priznao još tajnih veza prije povratka u direktorsku fotelju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube / Yahoo Finance / Dairdre Bosa Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube / NVIDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube / Nimrod Kamer Br. slika: 5 5 / 5

Te informacije uslijedile su nakon što je u javnost dospjela Huangova veza sa Alis Huang, ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka, a sa kojom Džensen Huang nije u srodstvu.

Upozorenja stručnjaka: Rizik od tužbi i politički pritisak

Odluka Nvidije da vrati Džensena Huanga na mjesto glavnog izvršnog direktora prije završetka interne istrage mogla bi kompaniju da izloži tužbama akcionara i dodatnom političkom nadzoru zbog pitanja nacionalne bezbjednosti, upozoravaju profesori i savjetnici za korporativno upravljanje.

Erik Tali, profesor korporativnog upravljanja na Pravnom fakultetu Univerziteta Kolumbija, rekao je za Njujork tajms da upravni odbor preuzima veliki rizik.

"U suštini su odlučili da rizikuju i jako, jako se nadaju da se sve neće završiti najgorim mogućim ishodom", rekao je Tali.

Dejvid Jofi, profesor na Harvard biznis skulu, smatra da je otvoreno uplitanje američkog predsjednika Donalda Trampa ozbiljno oslabilo položaj upravnog odbora.

"Zbog toga upravni odbor izgleda kao skup predsjednikovih poslušnika, što otvara očigledna pitanja o tome da li njegovi članovi zaista štite interese akcionara i šire zajednice", naveo je Jofi.

Dejvid Astorino, viši partner u konsultantskoj kompaniji RHR International, ponudio je objašnjenje zašto je upravni odbor odlučio da rizikuje. Prema njegovim riječima, Nvidia je Huangu prepustila toliko kontrole da je mogao da određuje način na koji je kompanija organizovana i kako funkcioniše.

Reakcija Volstrita i pad akcija prije otvaranja berze

Američke berze uskoro se otvaraju, dan nakon što se Džensen Huang vratio na mjesto glavnog izvršnog direktora Nvidije. Njegov povratak juče je podstakao rast akcija kompanije veći od 31 odsto, čime je njena tržišna vrijednost porasla za gotovo bilion dolara.

Međutim, podaci iz trgovanja prije otvaranja berze pokazuju da bi Nvidijine akcije danas mogle da zabilježe pad, s obzirom na to da su trenutno u minusu 4,5 odsto.

Iako upravni odbor Nvidije i američki predsjednik Donald Tramp očigledno smatraju Huanga nezamjenjivim, ulagači su i dalje zabrinuti zbog ogromnih ulaganja u vještačku inteligenciju. Istovremeno raste političko protivljenje Huangovom povratku, naročito među američkim političarima koji upozoravaju na moguće rizike po nacionalnu bezbjednost.