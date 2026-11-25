Menadžer Glentorana Dankan Ferguson suspendovan je na čak sedam utakmica zbog vrijeđanja sudija.
Menadžer Glentorana Dankan Ferguson suspendovan je sa sedam utakmica zbog vrijeđanja sudija, saopštila je danas Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Sjeverne Irske.
Ferguson (54) je tokom utakmice domaćeg prvenstva igrane u petak protiv Kliftonvila i poraza 3:2 verbalno napao sudije, zbog čega je dobio direktan crveni karton u 45. minutu. Tim iz Belfasta je u seriji poraza, pošto je kod kuće izgubio i od Larna, tima koji je poznat srpskoj javnosti po utakmicama protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Duncan Ferguson was sent off as his unbeaten start as Glentoran manager came to an end in a 3-2 defeat by Cliftonville in an action-packed encounter at Solitude#BBCFootball https://t.co/8vpEnvMoYO— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI)November 20, 2026
Uprkos izvinjenju koje je javno uputio zbog neprimjerenog ponašanja, Fergusonu to nije uzeto kao olakšavajuća okolnost, pa je kažnjen jednom od najvećih kazni u istoriji fudbala u Severnoj Irskoj. Škotski menadžer je fudbalskoj javnosti poznat kao dugogodišnji napadač Evertona sa kraja 20. i početka 21. vijeka.