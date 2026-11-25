Menadžer Glentorana Dankan Ferguson suspendovan je na čak sedam utakmica zbog vrijeđanja sudija.

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Menadžer Glentorana Dankan Ferguson suspendovan je sa sedam utakmica zbog vrijeđanja sudija, saopštila je danas Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Sjeverne Irske.

Ferguson (54) je tokom utakmice domaćeg prvenstva igrane u petak protiv Kliftonvila i poraza 3:2 verbalno napao sudije, zbog čega je dobio direktan crveni karton u 45. minutu. Tim iz Belfasta je u seriji poraza, pošto je kod kuće izgubio i od Larna, tima koji je poznat srpskoj javnosti po utakmicama protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Duncan Ferguson was sent off as his unbeaten start as Glentoran manager came to an end in a 3-2 defeat by Cliftonville in an action-packed encounter at Solitude#BBCFootball https://t.co/8vpEnvMoYO — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI)November 20, 2026

Uprkos izvinjenju koje je javno uputio zbog neprimjerenog ponašanja, Fergusonu to nije uzeto kao olakšavajuća okolnost, pa je kažnjen jednom od najvećih kazni u istoriji fudbala u Severnoj Irskoj. Škotski menadžer je fudbalskoj javnosti poznat kao dugogodišnji napadač Evertona sa kraja 20. i početka 21. vijeka.