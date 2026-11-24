Sindikat zahtijeva hitnu isplatu plata i sistemsko rješavanje nagomilanih problema, uz upozorenje da bi obustava obuhvatila upravu, depoe, kolske radionice i servise.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Zaposleni u Održavanju željezničkih voznih sredstava (OŽVS) zaustaviće rad ukoliko im zarade ne budu isplaćene u roku od dva dana, poručio je predsjednik sindikata tog preduzeća Dragan Kaluđerović.

On je u saopštenju za javnost naveo da se zaposleni nalaze u izuzetno teškoj situaciji zbog kašnjenja plata, dok svakodnevno obavljaju odgovorne i rizične poslove održavanja lokomotiva i vagona, od kojih zavisi funkcionisanje važnog segmenta javnog saobraćaja.

Kaluđerović je istakao da se zaposleni suočavaju sa ozbiljnom finansijskom neizvjesnošću zbog kreditnih obaveza, porodičnih izdataka i osnovnih životnih troškova, koje moraju da pokrivaju uprkos neizvjesnosti u vezi sa isplatom zarada.

On je ukazao i na loše stanje u preduzeću, uključujući upravu, depoe, kolske radionice i servise, kao i na neadekvatnu opremu kojom radnici raspolažu, što dodatno otežava obavljanje zahtjevnih radnih zadataka.

Prema njegovim riječima, preduzeće, uprkos rizicima i nedostatku osnovnih sredstava za rad, funkcioniše zahvaljujući zalaganju, entuzijazmu i požrtvovanosti zaposlenih, koji ne žele da ugroze bezbjednost i funkcionisanje javnog saobraćaja.

Kaluđerović je dosadašnje poteze rukovodstva preduzeća i nadležnih institucija ocijenio kao nedovoljne i privremene, navodeći da se takvim pristupom ne rješavaju suštinski problemi OŽVS-a.

Zaposleni se, kako je kazao, svakog mjeseca pitaju ima li novca za isplatu plata, dok druge željezničke kompanije OŽVS-u duguju više od dva miliona eura za popravku vagona i lokomotiva, ne računajući kamate koje su, prema njegovim riječima, zakonski obavezne da plaćaju.

Kaluđerović je naveo da je račun preduzeća duže od mjesec u blokadi zbog neizmirenih obaveza prema pojedinim penzionerima, koji su naplatu potraživanja pokrenuli preko sudskog izvršitelja.

Dodao je da u preduzeću očekuju blokade po osnovu potraživanja ukupno sedam penzionera, kojima OŽVS duguje više od 200.000 eura.

"Zbog toga od nadležnih institucija i rukovodstva našeg preduzeća zahtijevamo hitnu isplatu zarade, jasnije datume isplate plate i sistemsko rješenje nagomilanih finansijskih problema", poručio je Kaluđerović.

On je upozorio da će, ukoliko plate ne budu isplaćene u roku od dva dana, biti prinuđeni da zaustave rad uprave, depoa, kolskih radionica i servisa.