Pripadnik organizovane kriminalne grupe Naser Orić, koji je uhapšen u akciji "Emisar", priveden je u prostorije Policijske stanice u Istočnom Novom Sarajevu.

Izvor: MUP RS

Prethodno su u Policijsku stanicu u Istočnom Novom Sarajevu privedeni bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, te Mesud Mustafić i njegov sin Mustafa Mustafić iz Vogošće zbog sumnje da su pomagali u skrivanju i bijegu Đorđa Ždrale.

MUP Republike Srpske saopštio je da je u okviru operativne akcije "Emisar" usmjerene na razbijanje organizovane kriminalne grupe, do sada pet lica lišeno slobode, među kojima i advokat Siniša Derganc, te pronađene veće količine oružja i novca.

Lica lišena slobode dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a Srpske aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bjekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Potraga za Đorđem Ždralom zbog pokušaja ubistva Koste Pandruevića u avgustu ove godine u Istočnom Sarajevu se nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira.

Nad licima lišenim slobode biće izvršena kriminalistička obrada.

Akciju su sproveli Agencija za istrage i zaštitu /SIPA/ zajedno za MUP-om Republike Srpske, a po naredbi Okružnog tužilaštva u Banjaluci.