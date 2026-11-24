Prva sjednica Komisije za praćenje realizacije projekta „Velje brdo” zakazana je za 30. novembar, saopštio je Miloš Đuričković, predsjednik.
Đuričković je saopštio da će se na dnevnom redu prve sjednice naći utvrđivanje načina i dinamike rada komisije, čime će biti započet institucionalni nadzor nad realizacijom jednog od najvećih i najavljivanih državnih projekata koji će imati značajan uticaj na budući razvoj Podgorice.
,,Formiranje komisije predstavlja važan korak ka tome da se o projektu Velje brdo konačno razgovara na osnovu činjenica, dokumentacije i konkretnih odgovora, a ne isključivo na osnovu političkih obećanja i promotivnih najava. Naša obaveza je da štitimo javni interes i interese građana Podgorice, jer će upravo naš grad i njegovi građani snositi značajan dio posljedica realizacije ovog projekta", naveo je Đuričković, piše Dan.
On je naveo da su u prethodnom periodu javnosti predstavljana velika obećanja o hiljadama stanova, povoljnoj cijeni kvadrata, rokovima izgradnje i brzom useljavanju. Kako navodi, kako vrijeme prolazi, otvaraju se brojna pitanja na koja građani još nemaju potpune i precizne odgovore.
,,Posebno zabrinjavaju pitanja finansijske održivosti projekta, stvarnih troškova izgradnje i prateće infrastrukture, obezbjeđivanja vode i kanalizacije, zaštite izvorišta Mareza, saobraćajne povezanosti, kao i kapaciteta Podgorice da odgovori na potrebe desetina hiljada novih stanovnika. Nedavno objavljeni podaci o ugovorima za prvu fazu, vrijednosti radova i rokovima realizacije dodatno potvrđuju koliko je važno da se sve obaveze, troškovi i rokovi sagledaju cjelovito i transparentno. Posebno je važno utvrditi šta predstavlja obavezu države, a šta potencijalnu obavezu Glavnog grada i njegovih preduzeća. Ne želimo da se jednog dana suočimo sa situacijom u kojoj je država obećala stanove, a Podgorica dobila probleme koje niko nije na vrijeme planirao", kaže Đuričković.
Poručuje da će komisija insistirati na pribavljanju relevantne planske, projektne, finansijske i druge dokumentacije, tražiti izjašnjenja nadležnih institucija i pratiti realizaciju svih ključnih faza projekta.
,,Posebnu pažnju posvetićemo pitanjima koja se neposredno tiču komunalne infrastrukture, vodosnabdijevanja, zaštite životne sredine, saobraćaja, obrazovanja i drugih javnih servisa. Očekujem konstruktivan rad svih članova komisije, ali i aktivno učešće stručne javnosti i relevantnih organizacija. Naš zadatak je da obezbijedimo da se o Veljem brdu ne govori samo kroz obećanja, već i kroz dokumenta, rokove, troškove i odgovornost. Građani imaju pravo da znaju šta se gradi, koliko to košta, ko to plaća i kakve će posljedice imati po njihov grad", naveo je Đuričković, prenosi Dan.