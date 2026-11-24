Prva sjednica Komisije za praćenje realizacije projekta „Velje brdo” zakazana je za 30. novembar, saopštio je Miloš Đuričković, predsjednik.

Izvor: Vlada Crne Gore

Đuričković je saopštio da će se na dnevnom redu prve sjednice naći utvrđivanje načina i dinamike rada komisije, čime će biti započet institucionalni nadzor nad realizacijom jednog od najvećih i najavljivanih državnih projekata koji će imati značajan uticaj na budući razvoj Podgorice.

,,Formiranje komisije predstavlja važan korak ka tome da se o projektu Velje brdo konačno razgovara na osnovu činjenica, dokumentacije i konkretnih odgovora, a ne isključivo na osnovu političkih obećanja i promotivnih najava. Naša obaveza je da štitimo javni interes i interese građana Podgorice, jer će upravo naš grad i njegovi građani snositi značajan dio posljedica realizacije ovog projekta", naveo je Đuričković, piše Dan.

On je naveo da su u prethodnom periodu javnosti predstavljana velika obećanja o hiljadama stanova, povoljnoj cijeni kvadrata, rokovima izgradnje i brzom useljavanju. Kako navodi, kako vrijeme prolazi, otvaraju se brojna pitanja na koja građani još nemaju potpune i precizne odgovore.

,,Posebno zabrinjavaju pitanja finansijske održivosti projekta, stvarnih troškova izgradnje i prateće infrastrukture, obezbjeđivanja vode i kanalizacije, zaštite izvorišta Mareza, saobraćajne povezanosti, kao i kapaciteta Podgorice da odgovori na potrebe desetina hiljada novih stanovnika. Nedavno objavljeni podaci o ugovorima za prvu fazu, vrijednosti radova i rokovima realizacije dodatno potvrđuju koliko je važno da se sve obaveze, troškovi i rokovi sagledaju cjelovito i transparentno. Posebno je važno utvrditi šta predstavlja obavezu države, a šta potencijalnu obavezu Glavnog grada i njegovih preduzeća. Ne želimo da se jednog dana suočimo sa situacijom u kojoj je država obećala stanove, a Podgorica dobila probleme koje niko nije na vrijeme planirao", kaže Đuričković.

Poručuje da će komisija insistirati na pribavljanju relevantne planske, projektne, finansijske i druge dokumentacije, tražiti izjašnjenja nadležnih institucija i pratiti realizaciju svih ključnih faza projekta.

,,Posebnu pažnju posvetićemo pitanjima koja se neposredno tiču komunalne infrastrukture, vodosnabdijevanja, zaštite životne sredine, saobraćaja, obrazovanja i drugih javnih servisa. Očekujem konstruktivan rad svih članova komisije, ali i aktivno učešće stručne javnosti i relevantnih organizacija. Naš zadatak je da obezbijedimo da se o Veljem brdu ne govori samo kroz obećanja, već i kroz dokumenta, rokove, troškove i odgovornost. Građani imaju pravo da znaju šta se gradi, koliko to košta, ko to plaća i kakve će posljedice imati po njihov grad", naveo je Đuričković, prenosi Dan.