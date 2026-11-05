Goca Tržan sinoć je održala solistički koncert u Plavoj dvorani Sava Centra.
Ćerka Goce Tržan, Lena, već neko vrijeme uživa u ljubavi sa fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, a sada je na društvenim mrežama objavila fotografije koje su privukle veliku pažnju.
Lena je sinoć na koncertu svoje majke nakratko zastala ispred okupljenih medija kako bi pozirala fotografima, a potom se izgubila u masi.
Zet Goce Tržan sinoć uspio da izbjegne medije: Sad osvanule fotografije iz lože, Goca odmah reagovala (Foto)
Ni Vukašin nije želio da privlači pažnju novinara, pa je uspješno izbjegao susret sa pripadnicima sedme sile. Par je koncert pratio iz VIP lože, odakle su i nastale fotografije koje je ćerka poznate pjevačice kasnije objavila na Instagramu.
Vukašin i Lena su pozirali zagrljeni i nasmijani, a njihovi nježni trenuci posebno su privukli pažnju njenih pratilaca. Lena je u jednom momentu sjela Vukašinu u krilo, a zatim je uslijedio i poljubac.
Zet Goce Tržan sinoć uspio da izbjegne medije: Sad osvanule fotografije iz lože, Goca odmah reagovala (Foto)
Par je uživao u zajedničkoj večeri, a Goca Tržan je odmah reagovala, pa je među prvima lajkovala objavu.