Zet Goce Tržan sinoć uspio da izbjegne medije: Sad osvanule fotografije iz lože, Goca odmah reagovala (Foto)

Goca Tržan sinoć je održala solistički koncert u Plavoj dvorani Sava Centra.

Izvor: Instagram/lenaatrzan

Ćerka Goce Tržan, Lena, već neko vrijeme uživa u ljubavi sa fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, a sada je na društvenim mrežama objavila fotografije koje su privukle veliku pažnju.

Lena je sinoć na koncertu svoje majke nakratko zastala ispred okupljenih medija kako bi pozirala fotografima, a potom se izgubila u masi.

Ni Vukašin nije želio da privlači pažnju novinara, pa je uspješno izbjegao susret sa pripadnicima sedme sile. Par je koncert pratio iz VIP lože, odakle su i nastale fotografije koje je ćerka poznate pjevačice kasnije objavila na Instagramu.

Vukašin i Lena su pozirali zagrljeni i nasmijani, a njihovi nježni trenuci posebno su privukli pažnju njenih pratilaca. Lena je u jednom momentu sjela Vukašinu u krilo, a zatim je uslijedio i poljubac.

Par je uživao u zajedničkoj večeri, a Goca Tržan je odmah reagovala, pa je među prvima lajkovala objavu.