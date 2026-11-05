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Zet Goce Tržan sinoć uspio da izbjegne medije: Sad osvanule fotografije iz lože, Goca odmah reagovala (Foto)

Zet Goce Tržan sinoć uspio da izbjegne medije: Sad osvanule fotografije iz lože, Goca odmah reagovala (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Goca Tržan sinoć je održala solistički koncert u Plavoj dvorani Sava Centra.

Zet Goce Tržan sinoć uspio da izbjegne medije: Sad osvanule fotografije iz lože, Goca odmah reagoval Izvor: Instagram/lenaatrzan

Ćerka Goce Tržan, Lena, već neko vrijeme uživa u ljubavi sa fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, a sada je na društvenim mrežama objavila fotografije koje su privukle veliku pažnju.

Lena je sinoć na koncertu svoje majke nakratko zastala ispred okupljenih medija kako bi pozirala fotografima, a potom se izgubila u masi.

Ni Vukašin nije želio da privlači pažnju novinara, pa je uspješno izbjegao susret sa pripadnicima sedme sile. Par je koncert pratio iz VIP lože, odakle su i nastale fotografije koje je ćerka poznate pjevačice kasnije objavila na Instagramu.

Vukašin i Lena su pozirali zagrljeni i nasmijani, a njihovi nježni trenuci posebno su privukli pažnju njenih pratilaca. Lena je u jednom momentu sjela Vukašinu u krilo, a zatim je uslijedio i poljubac.

Par je uživao u zajedničkoj večeri, a Goca Tržan je odmah reagovala, pa je među prvima lajkovala objavu.

Tagovi

Goca Tržan zet lena tržan

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