Pripadnici bezbednosnih snaga od jutros češljaju lokaciju nedaleko od Kladnja gdje se, prema sumnjama istražitelja, skrivao osumnjičeni za pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu.

Izvor: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Specijalci Agencije za istrage i zaštitu od ranih jutarnjih sati pretresaju imanje Nasera Orića, koji je jutros uhapšen zbog sumnje da je pomagao Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića, 2. avgusta u Istočnom Sarajevu.

Sumnja se da se na ovom imanju i skrivao Ždrale. Prema pisanju sarajevskog Avaza Naserovo imanje je na Karauli, nedaleko od Kladnja opasno stanje.

Avaz piše da je osim Orića, uhapšeni su još bivša poslanica u NSRS Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić i advokat Siniša Derganc.