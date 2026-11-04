Pjevačica Goca Tržan održaće večeras veliki solistički koncert u Sava Centru, a za Mondo otkriva šta joj je rekla ćerka Lena pred nastup.

Izvor: MONDO

Pjevačica Goca Tržan održaće večeras solistički koncert u Beogradu, a veliku ulogu u organizaciji odigrala je njena ćerka Lena.

Lena je nedavno i sama bila u centru pažnje, nakon što je odlučila da promijeni prezime, odbaci očevo Marinkovć i uzme majčino, a Goca je za Mondo otkrila i detalje koje nismo znali.

Pošto će Goca večeras izvesti više od 40 pjesama, i da će je iz prvih redova bodriti kolege, pitali smo je da li smantra da pojedini poznati dolaze da se slikaju i snimaju.

Vidi opis "Bolje da je ja ne savjetujem o ljubavi": Pjevačica progovorila o ćerki Leni, otkrila i zašto je stalno opominje (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

"Kad sjedneš u prvi red uglavnom te snimaju mediji sve vrijeme svako od nas želi da izgleda koliko toliko pristojno kada nas slikate. Ja se često blesavim i često me ćerka opominje da prestanem da se opuštam toliko jer često izgledam kao idiot na slikama, vjerovatno je to razlog, ne znam šta drugo. Svi ljudi koji dođu da ispoštuju svoje kolege su tu s razlogom. Ima ljudi, često ne znaju, ja sam bila na koncertima kolega na kojima ne znam pjesme, ali sam došla da ga ispoštujem".

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Na pitanje da li smatra da se pojedinci pojavljuju na koncertima zbog medijske pažnje, kaže:

"Ne, da ti kažem, kad dođe neko na tvoj koncert morao je da ode da se spremi, da plati frizera, šminkera, stilistu prema tome veću korist imaju oni koji rade za njih nego oni. Kolege dolaze s poštovanjem, ja sam na svaki koncert otišla iz poštovanja i ljubavi prema tome što rade".

Goca se potom dotakla ćerke Lene i otkrila da su "u boljim odnosima kako je prošao pubertet", ali i otkrila da li joj daje ljubavne savjete.

"Lena više voli da sluša Gocu Tržan nego Tap 011, a mamu ne voli da sluša. Sad smo super, prošao pubertet. Moram da kažem da mi je puno pomogla oko ovog koncerta. Kada je riječ o ljubavi, od mene ne treba da dobije ljubavni savjet sigurno, ja nisam ta. Sada sam u srećnoj ljubavi, prije nisam bila. U njenim godinama bolje da je savjetuju njene drugarice".

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