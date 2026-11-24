Otvorena pitanja Crne Gore sa Hrvatskom ne znače blokadu u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, dodajući da vjeruje da će dvije države postići dogovor.

Izvor: Ministarstvo evropskih poslova

Gorčević je na predavanju „Crna Gora i EU: Put ka Ugovoru o pristupanju”, koje je danas organizovano na Pravnom fakultetu, kazala da je država prošle sedmice zatvorila dva poglavlja, a da je za to bio potreban konsenzus svih članica EU, samim tim i Hrvatske.

,,Otvorena pitanja koja postoje ne treba gurati pod tepih, treba pokazati dobru volju. Neka od tih pitanja jesu povezana sa određenim pregovaračkim poglavljima, ali su svakako pitanja koja se rješavaju nevezano za pregovarački proces", rekla je Gorčević, piše Dan.

Ona je kazala da će predstavnici Crne Gore i Hrvatske u narednim nedjeljama imati intenzivne razgovore, kako bi napravili mapu puta kako riješiti preostala pitanja.

Gorčević je, govoreći o Ugovoru o pristupanja i mehanizmima koji bi moglo biti uvedeni kad Crna Gora pristupi Uniji, kazala je da se Hrvatska nakon pristupanja našla pred određenim izazovima.

,,Prije svega, ti zaštitni mehanizmi nijesu novina samo za Crnu Goru, i ranije su postojali. I Hrvatska je imala te mehanizme u dijelu vladavine prava", navela je Gorčević, prenosi Dan.

Ona je kazala da je debata među državama članicama kako ti zaštitni mehanizmi treba da izgledaju.

,,Ne znamo još kakav će biti stav država članica i koliki će biti period praćenja za Crnu Goru", dodala je Gorčević.

Prema njenim riječima, kada je u pitanju pravo glasa, Crna Gora tu ima ispravan stav.

,,Ako ispunjavamo sve zahtjeve i ako smo usklađeni sa spoljnom i bezbjednosnom politikom, smatramo da naše članstvo mora biti punopravno", kazala je Gorčević.