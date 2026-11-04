"Ju, Bože sačuvaj": Ivan Marinković ostao bez zuba u rijalitiju, evo kako je reagovala Goca Tržan (Video)

Pjevačica Goca Tržan je pred večerašnji koncert u Sava Centru saznala detalje incidenta u koji je bio upleten njen bivši muž Ivan Marinković

Izvor: Instagram/gocatrzan

Novi žestok incident potresao je rijaliti-program Elita 10 kada je došlo je do fizičkog obračuna između Ivana Marinkovića i Nemanje Tošića.

Incident se odigrao tokom noći u dvorištu Bijele kuće, a snimak sukoba ubrzo je počeo da kruži društvenim mrežama i izazvao lavinu reakcija gledalaca.

Pojedini rijaliti učesnici tvrde da je prilikom tuče Ivanu izbijen zub.

Ovim povodom su mediji su tražili reakciju Goce Tržan, pred večerašnji koncert u Sava Centru kojem prisustvuje veliki broj njenih kolega, a evo šta je ona rekla:

Pogledajte 00:00 Reakcija Goce Tržan na prebijanje Ivana Marinkovića: U rijalitiju mu izbili prednji zub Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Šta se desilo Ivanu Marinkoviću?

Na video-snimku koji su objavile fan-stranice popularnog rijalitija vidi se da su se učesnici "Elite 10" okupili u dvorištu nakon izbijanja incidenta. Obezbjeđenje je odmah reagovalo i pokušavalo da razdvoji sukobljene strane, kako bi spriječilo dalje nasilje.

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