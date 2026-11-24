SDT je ranije podiglo optužnice i protiv Aleksandra Aca Mijajlovića, Dejana Jokića, Zorana Đukanovića, Goluba Vojinovića, Dragana Backovića, Milenka Rabrenovića, Radoja Rabrenovića, Mirka Mijuškovića, Marinka Koprivice i Srđana Jokića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva protiv Nikole Popovića, Branka Čelića, Vanje Žižića, Gorana Orobovića, Dušana Vukadinovića i Darka Purovića, koji se terete za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje, piše Dan.

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je, rješenjem od 23. novembra ove godine, optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv šest osoba zbog sumnje da su bili pripadnici kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar, saopštio je danas zvanično SDT.

Prema navodima optužnice, Aleksandar Aco Mijajlović je sa za sada nepoznatom osobom, u periodu od 2019. do 2021. godine, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici, kako se sumnja, postali i ostali optuženi, kao i druga za sada nepoznata lica.

Cilj organizacije, kako se navodi, bio je krijumčarenje neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar, njihova prodaja, prikrivanje i rasturanje na teritoriji Crne Gore i drugih država, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, kao i pranje tako stečenog novca, prenosi Dan.

SDT je ranije podiglo optužnice i protiv Aleksandra Aca Mijajlovića, Dejana Jokića, Zorana Đukanovića, Goluba Vojinovića, Dragana Backovića, Milenka Rabrenovića, Radoja Rabrenovića, Mirka Mijuškovića, Marinka Koprivice i Srđana Jokića.

Oni se terete za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, kao i više krivičnih djela pranja novca i zloupotrebe službenog položaja. Te optužnice su potvrđene, a krivični postupak pred sudom je u toku.

Postupak protiv D.V. u dijelu optužbe za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje, razdvojen je zbog okolnosti koje privremeno sprečavaju njegovo krivično gonjenje. Postupak će biti nastavljen kada se za to steknu zakonski uslovi.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva podsjećaju da se na sva lica prijavljena, osumnjičena, okrivljena ili optužena za krivična djela mora primjenjivati pretpostavka nevinosti, u skladu sa Ustavom Crne Gore i Zakonikom o krivičnom postupku.

To znači da se svako smatra nevinim dok njegova krivica ne bude utvrđena pravosnažnom odlukom suda.