Premijer Milojko Spajić odgovaraće u četvrtak na pitanja poslanika, na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj Premijerskom satu.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Poslanik Evropskog saveza Nikolu Zirojevića pitaće Spajića kako ocjenjuje ukupnu bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori i da li je zabrinut u vezi sa potencijalnom opstrukcijom evropskog puta države.

Potpredsjednik Skupštine i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj pitaće Spajića kakve su konkretne procjene nadležnih bezbjednosnih institucija o prirodi i ozbiljnosti hibridnih prijetnji na koje je javno upozorio.

,,Koje je mjere Vlada preduzela u cilju njihovog prepoznavanja i suzbijanja i na koji način se u tom procesu koriste postojeći nacionalni i međunarodni kapaciteti", navodi se u pitanju Camaja.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pitaće Spajića šta država planira da uradi da zaustavi svakodnevna ubistva na ulicama crnogorskih gradova, piše Dan.

Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijana Vuksanovića interesuje mišljenje Spajića o terminu održavanja predstojećih parlamentarnih izbora.

On će pitati Spajića kada smatra da je najprimjerenije vrijeme da građanima dobiju priluku da se izjasne o političkoj ponudi i odluče kome će povjeriti vođenje države.

Lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković pitaće Spajića koliko je, prema procjenama Vlade, inflacija umanjila realnu kupovnu moć građana u posljednje tri godine, posebno zaposlenih, penzionera i porodica sa najnižim primanjima, i koje konkretne mjere namjeravaki da preduzmu kako bi se zaustavilo dalje pogoršanje njihovog životnog standarda.

Poslanik Pokreta Evropa sad Tonći Janović pitaće da li bi odustajanje od Euro modela ili eventuaino smanjenje primanja građana i stope PDV-a u Crnoj Gori, uticalo na pad cijena nafte, hrane i energenata na svjetskom tržistu, odnosno na zaustavljanje globalnog rasta cijena.

Poslanika Nove srpske demokratije Vuka Todorovića interesuje da Ii će pri primjeni Euro modela za obračun plata biti uračunavan minuli rad zaposlenih.

Poslanika Bošnjačke stranke Amera Smailovića interesuje koje mjere Vlada planira da preduzme kako bi zaštitila najugroženije kategorije stanovništva, posebno socijalno ugrožene porodice i nezaposlene, od kontinuiranog rasta cijena osnovnih životnih namirnica i drugih životnih troškova.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović pitaće Spajića da li će, poštujuci ustavnu nezavisnost Ustavnog suda, insistirati na zaštiti drzavne imovine, utvrđivanju odgovomosti za dodjelu državnih stanova i stambenih kredita po povlašćenim uslovima i obezbjeđivanju nezavisne provjere mogućeg sukoba interesa sudija Ustavnog suda koje su ostvarile takve privilegije.

Poslanica Socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović pitaće šta Vlada planira da preduzme, pored već najavljenih mjera ograničavanja trgovačkih marži, kako bi se spriječio neopravdani rast cijena, unaprijedila konkurencija i zaštitio životni standard građana, prenosi Dan.

,,Da Ii Vlada razmatra dodatne zakonske i institucionalne mehanizme za efikasnije praćenje formiranja cijena, kontrolu eventualnih zloupotreba dominantnog položaja i sprečavanje dogovora koji mogu ograničiti konkurenciju, i u kojim rokovima možemo očekivati konkretne aktivnosti", dodaje se u pitanju Kaluđerović.

Poslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić pitaće Spajića da li će podržati predlog te stranke da sve penzije budu povećane za 120 eura, da minimalna ne može biti manja od 600 eura, niti manja od dvije trećine minimalne zarade i da se penzije usklađuju četiri puta godišnje.

Nezavisna poslanica Radinka Ćinćur pitaće Spajića da li će penziju primati samo neko ko je bio zaposlen ili, na primjer, i neko ko živi i radi na selu, jer po Euro modelu nijedan od njih neće uplaćivati doprinose.

,,I drugo, da Ii će moje koleginice i kolege koje rade u školama 20, 30 ill blizu 40 godina, uz to su svojim predanim radom dobili i neka zvanja, kako bi se priznao kvalitet njihovog rada, neki dobili i naučna zvanja, imati istu platu od 1,4 hiljade EUR kao Ijudi koji počinju da rade", navodi se u pitanju Ćinćur.