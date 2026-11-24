Podsjetimo, Lazoviću i Katniću se zajedno sa suspendovanom tužiocem Sašom Čađenovićem sudi zbog sumnje da su zloupotrebom položaja navodno pomagali pripadnike kavačke kriminalne organizacije.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Želim da se obratim mom advokatu Nikoli Martinoviću i da mu obećam da će mnogima biti želja što se tiče suicida Zorana Lazovića. Za vazda. Ta želja će im ostati. Do kraja ću ostati dostojanstven, sa odmjerenim reakcijama na sve što su uradili i što će uraditi. Izdržaću sve.

To je danas pred Višim sudom u Podgorici poručio bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović, osvrnuvši se na konstataciju Martinovića, jednog od svojih branioca, koji je kazao da pojedini centri moći pokušavaju na sve načine da njega i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, eliminišu iz javnog života, piše Pobjeda.

,,A metodama koji primjenjuju protiv Lazovića i Katnića, ne može se isključiti ni mogućnost da priželjkuju da ih dovedu i do mogućeg suicida, što im nikada neće uspjeti", naveo je advokat Martinović.

Podsjetimo, Lazoviću i Katniću se zajedno sa suspendovanom tužiocem Sašom Čađenovićem sudi zbog sumnje da su zloupotrebom položaja navodno pomagali pripadnike kavačke kriminalne organizacije.

U nastavku današnjeg suđenja, Lazović je iznio primjećivanja u odnosu na poruke, fotografije i audio snimke koje su u sudnici predstavljene sa nekada zaštićene Skaj aplikacije.

Optuženi Katnić, Lazović i Čađenović nijesu koristili kriptovane telefone, ali se u Skaj komunikacijama, navodno, pominju njihova imena.

,,Sve ovo što smo vidjeli je samo potvrda da sam u svojoj odbrani govorio samo istinu. Nikada nijesam posjedovao ni koristio kriptovani telefon, Skaj niti bilo kakvu šifrovanu komunikaciju", ponovio je on.

Tvrdi i da nikada nije vidio kriptovani telefon kod sina, suspendovanog policajca Petra Lazovića.

,,Priče oko pozajmice, ručka i drugih izmišljotina su neistine i podmetačina planski osmišljena od moćnika, kako bi se stvorio ambijent za moju stigmatizaciju i kriminalizaciju", kategoričan je Lazović, prenosi Pobjeda.

Govoreći o fotografijama sa Skaj aplikacije na kojima se vidi on, a koje je, navodno, slao njegov sin Petar, istakao je kako se vidi da su napravljene bez njegovog znanja i saglasnosti te da se to može zaključiti po položaju tijela i pogleda koji nije usmjeren ka kameri.

,,Što se tiče fotografija na kojima sam ja i moj unuk od tri godine, ne znam šta se njima dokazuje i identifikuje.. Posebno prikazivanje mog unuka. Ako je originalna fotografija, to je za mene zločin, decidan je bio on.

Lazović je uvjeren da je to učinjeno s lošom namjerom, kako bi se izazvala njegova neprimjerena reakcija.

,,Uvjeren sam da se radi o mržnji, nepravdi i demonstraciji sile od strane moćnika prema meni… Neće uspjeti u svom naumu", poručio je Lazović.

Podsjećamo, SDT bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, javlja Pobjeda.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe.

Suđenje se nastavlja 8. decembra.