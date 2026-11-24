Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Postupak vodi sudija Veljko Radovanović a u vijeću su i sudije Amir Đokaj i Radovan Vlaović. Optužnicu zastupa tužilac Miloš Šoškić.

Odbrana se danas izjašnjavala na SKY komunikaciji koja je predložena kao dokaz od strane SDT-a i koja je prikazana pred sudom.

Optuženi Milivoje Katnić je danas detaljno pred sudom osporavao ovaj dokaz tužilaštva. Između ostalog naglasio je više puta da je tužilac sakrio one SKY poruke koje idu u korist odbrani. Katnić je i citirao neke od poruka za kako je kazao da nisu prikazane.

On je naveo da kao dokaz protiv njega je tužilac predložio komunikaciju Petra Lazovića i Radoja Zvicera od 3.12.2020. i ukazao da taj dokaz nije od strane SDT priložen u originalu. Istakao je da zbog toga ne može da se izjasni na te poruke i zatražio da sud da nalog tužiocu da dostavi originalni materijal, piše Dan.

Milivoje Katnić je više puta istakao danas pred sudom da je Petar Lazović obmanjivao Radoja Zvicera i Ljuba Milovića i druge sagovornike. Povodom toga je citirao poruke za koji trvdi da dokazuju njegove navode i ponovio da je te poruke tužilaštvo izostavilo.

,,Istina je da Zoran Lazović nikada od mene nije tražio da se ne hapsi Duško Roganović ili neko drugo lice iz " kavačkog" klana ili bilo kog drugog klana", naglasio je Katnić i istakao da Zoran Lazović nije prisustvovao sastanku u SDT kada je odlučeno kad će neko da se hapsi, prenosi Dan.

Dodao je da je Petra Lazović dostavljao svojim nadređenima podatke do kojih je dolazio o klanovima, pa i o "kavačkom". Kako je Katnić ukazao, upravo je Petar Lazović dao nadležnima informaciju koje nadimke Zvicer, Milović i drugi koriste u kriptovanim komunikacijama. Na osnovu toga je, kako je Katnić rekao, pokrenut veći broj krivičnih postupaka protiv" kavčana".

Katnić je, između ostalog, pred sudom citirao poruke koje, kako je naveo, ukazuju na to da su i Zvicer, i Milović i još neki od "kavčana" znali i shvatili da ih je Petar Lazović obmanjivao u svojim tvrdanjama da je njegov otac pomogao da se Duško Roganović ne hapsi. Katnić je naveo da su pomenuta lica shvatila i u komunikacijama povom drugih situacija da ih Petar Lazović laže i obmanjuje. Takođe, citirao je i poruke u kojima Radoje Zvicer govori da ih Katnić progodni preko Dragana Radonjića i da ih procesuiraju i sude im bez dokaza.

Katnić je pred sudom istakao da nisu tačni navodi tužioca da su Veljko Belivuk i Marko Miljković došli u Crnu Goru kako bi bili na meti "škaljaraca". Povodom toga je citirao i poruke Belivuka koji je, kako je naveo, Zviceru uputio poruku u kojoj piše da dolaze u Crnu Goru da odmore i da se druže. Zatim je Katnić naveo i komunikaciju između Zvicera i Slobodana Kašćelana u kojoj Zvicer odgovara Kašćelanu da je sva policija na aerodrom, da su Belivuk i Miljković stigli. Katnić je, između ostalog, naveo sudu da je Kašćelan pitao Zvicera povodom policije - ko je javio za dolazak Belivuka i Miljkovića.

Podsjećamo, tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji je član, osim Katnića, postao i specijalni tužilac Saša Čađenović.