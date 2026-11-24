Mjesečno učešće učenika i studenata za smještaj i ishranu u domovima u Podgorici, Kotoru, Cetinju, Baru, Nikšiću i Beranama iznosiće 40 eura, dok će za samu ishranu plaćati 31,50 euro.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

To je saopšteno danas iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Naime, resor kojim rukovodi Anđela Jakšić - Stojanović je utvrdio nove cijene za školsku i studijsku 2026/2027.

,,Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, na predlog upravnih odbora domova učenika i studenata, donijelo Rješenje o utvrđivanju cijene smještaja i ishrane učenika i studenata u domovima u Crnoj Gori za školsku-studijsku 2026/2027. godinu. Navedenim Rješenjem utvrđeno je da mjesečna cijena smještaja i ishrane u domovima učenika i studenata u Podgorici, Kotoru, Cetinju, Baru, Nikšiću i Beranama iznosi 100,00 eura, od čega Ministarstvo dotira 60,00 eura, dok učešće učenika/studenta iznosi 40,00 eura. Mjesečna cijena korisnika usluge ishrane za učenike i studente iznosi 79,00 eura, pri čemu Ministarstvo dotira 47,50 eura, dok učešće učenika/studenta iznosi 31,50 euro. Kada je riječ o učenicima koji koriste usluge smještaja i ishrane u đačkom internatu JU OŠ „Bratstvo i jedinstvo“ Kovačevići – Pljevlja, Obrazovnom centru Plužine i Obrazovnom centru Šavnik, utvrđena je mjesečna cijena od 140,00 eura, koju Ministarstvo dotira u cjelosti", piše u saopštenju.