Prema preliminarnim procjenama MMF-a, primjena tog modela dovela bi do rasta prosječne inflacije i budžetskog deficita na oko devet odsto u 2027. godini, dok bi javni dug do 2029. dostigao oko 72 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i nastavio da raste.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predloženi "Euro model" donio bi Crnoj Gori kratkotrajan ekonomski rast, ali uz cijenu znatno veće inflacije, rasta budžetskog deficita i javnog duga, slabljenja konkurentnosti privrede i rizika po zaposlenost, ocijenila je Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) nakon završetka posjete Podgorici, pišu Vijesti.

Prema preliminarnim procjenama MMF-a, primjena tog modela dovela bi do rasta prosječne inflacije i budžetskog deficita na oko devet odsto u 2027. godini, dok bi javni dug do 2029. dostigao oko 72 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i nastavio da raste.

Misija MMF-a, koju je predvodio Jeff Danforth, a koju su činili Serhan Çevik, Amit Kara, Shinya Kotera, Ivan Radulović i Tomas Slacik, posjetila je Podgoricu tokom perioda od 11. do 24. novembra za potrebe konsultacija u vezi sa Članom IV. Misija se sastala sa predsjednikom Crne Gore, predsjednikom Vlade, ministrom ekonomskog razvoja, ministrom finansija, ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, ministarkom turizma, guvernerkom Centralne banke, poslanicima Skupštine, Fiskalnim savjetom, drugim državnim zvaničnicima, socijalnim partnerima, predstavnicima privatnog i finansijskog sektora, akademskom zajednicom i Delegacijom Evropske unije (EU).

Na kraju posjete, Misija je dala sljedeću izjavu, koju je objavila Centralna banka Crne Gore i koju Vijesti u cjelosti prenose:

Crna Gora je dostigla odlučujuću fazu u procesu pristupanja EU. Zemlja je privremeno zatvorila 25 od 33 pregovaračka poglavlja, a u toku je rad na ugovoru o pristupanju. Članstvo 2028. godine je nadohvat ruke, pod uslovom da se završe preostali pregovori i obezbijedi odobrenje i ratifikacija ugovora. Istraživanje MMF-a ukazuje na to da bi BDP po glavi stanovnika mogao da se poveća za otprilike jednu trećinu u periodu od jedne decenije nakon pristupanja, uz reforme koje to podržavaju i njihovu djelotvornu implementaciju. Prilika je značajna, ali ostvarenje tih dobitaka zahtijevaće kontinuirane reforme i zdrave makroekonomske politike.

Rast je osnažio u 2026. godini, ali su se inflacija i fiskalni pritisci intenzivirali. Predviđa se rast realnog BDP-a od 3,5 procenata u 2026, u poređenju sa 3,3 procenta iz 2025. godine, koji je podržan potrošnjom, turizmom i oporavkom proizvodnje električne energije. Inflacija se povećala na 5,9 procenata u oktobru, u odnosu na 4 procenta koliko je bila na kraju 2025. godine, jer su veći troškovi transporta i energije usljed konflikta na Bliskom istoku, bili propraćeni rastućim cijenama hrane i lokalnih usluga lične njege. Razgovori tokom misije ukazuju na dalja povećanja cijena prije kraja godine jer učesnici na tržištu očekuju predložene reforme Euro modela, prenose Vijesti.

Prema osnovnom scenariju zaposelnih MMF-a, rast ostaje blizu 3 procenta, inflacija popušta u srednjem roku, a saldo tekućeg računa se postepenoo poboljšava. Turizam, investicije i oporavak izvoza električne energije bi podstakli ekonomsku aktivnost, pri čemu bi potrošnja i dalje bila važan pokretač, a uvoz bi nastavio da apsorbuje znatan dio rasta potražnje. Rast realnog BDP-a bi bio oko 3 procenta u 2027. i u godinama nakon toga, uz prosječnu inflaciju od 3,7 procenta u 2027. godini dok bi ona bila oko 2,2 procenta u srednjem roku. Deficit tekućeg računa bi se postepeno smanjivao, sa 18,6 procenata BDP-a u 2026. godini na oko 16 procenata u srednjem roku.

U poređenju sa osnovnim scenarijem, predloženi Euro model donio bi kratkotrajno poboljšanje rasta, ali uz cijenu rasta fiskalnih deficita, veću inflaciju i slabije eksterne bilanse. Euro model kombinuje veliko povećanje minimalnih zarada sa smanjenjem doprinosa za penziono osiguranje koje plaćaju zaposleni, kao i poreska rasterećenja, s ciljem povećanja životnog standarda, zadržavanja radnika, poboljšanja konkurentnosti i podsticanja formalizacije zapošljavanja. Preliminarna analiza zaposlenih MMF-a ukazuje na sljedeće:

Prolazno povećanje rasta realnog BDP-a, podstaknuto potrošnjom, na oko 4 1/2 procenata u 2027. i povratak na dugoročni prosječni rast od 3 procenta do 2031. godine. Veća potrošnja bila bi neutralisana većim uvozom i nižim investicijama usljed visokih troškova rada i povećane neizvjesnosti. Očekuje se da će izvoz oslabiti jer veći jedinični troškovi rada utiču na konkurentnost. Razgovori tokom misije su takođe ukazali na zabrinutost da bi veći troškovi rada mogli da povećaju neformalnost, oslabe zaposlenost, smanje profitabilnost, posebno među manjim i radno intenzivnim firmama, kao i da bi, u nedostatku povećanja produktivnosti, crnogorske firme mogle biti manje konkurentne na međunarodnom nivou.

Povećanje prosječne inflacije na oko 9 procenata u 2027, sa 4,5 procenta u 2026. godini, a koja bi ostala iznad 3 procenta sve do 2030. godine. Veća inflacija nesrazmjerno bi pogodila lica s fiksnim primanjima.

Oslabljena konkuretnost u turizmu i drugim djelatnostima koje proizvode razmjenjiva dobra i usluge, jer rast zarada premašuje rast produktivnosti. Deficit tekućeg računa bi se povećao sa 18,6 procenata BDP-a u 2026. i ostao bi iznad 20 procenata do 2031. godine, dok bi neto strane direktne investicije ostale približno stabilne, ali uz znatnije usmjeravanje prema investicijama u stambeni sektor, umjesto prema produktivnim investicijama.

Prudencijalna fiskalna politika je od suštinske važnosti za očuvanje održivosti duga i zadržavanje povjerenja tržišta. Prema osnovnom scenariju zaposlenih MMF-a, predviđa se da će ukupni deficit 2026. godine iznositi 3,9 procenata BDP-a, dok bi bruto javni dug, prema prognozama, trebao postepeno da raste sa 62,7 procenta BDP-a u 2026. na oko 65 procenata BDP-a do 2031. godine.

Zaposleni MMF-a preporučuju srednjoročno prilagođavanje koje ponovo uspostavalja primarni suficit uz istovremenu zaštitu rashoda koji podstiču rast. Postizanje primarnog suficita od oko 1 procenta zahtijevalo bi ukupno poboljšanje bilansa od oko 0,8 procentnih poena BDP-a godišnje tokom perioda 2027–2029, što je u skladu s poboljšanjima tokom prethodnih perioda konsolidacije. Ovo bi spustilo dug ispod zakonski definisanog limita od 60 procenata BDP-a, uključujući kreiranje prudencijalne zaštitne rezerve na nivou od 50–55 procenata [BDP-a]. Treba zaštititi produktivne investicije i esencijalne socijalne usluge. Veći ili raniji grantovi podrške EU mogli bi da zamijene domaće finansiranje prihvatljivih, procijenjenih projekata i da smanje domaće prilagođavanje koje je potrebno za postizanje zadate putanje nivoa duga, javljaju Vijesti.

Umjesto toga ako se nastavi dalje s predloženim Euro modelom došlo bi do brzog povećanja deficita i duga u nedostatku trajnih kompenzatornih mjera. Preliminarna analiza zaposlenih MMF-a sugeriše da bi se deficit opšteg nivoa države povećao sa 3,9 procenata BDP-a u 2026. na oko 9 procenata u 2027. godini i ostao visok na srednji rok. Veći deficiti bi postavili dug na putanju povećanja, a bruto javni dug bi dostigao nivo od oko 72 procenta BDP-a do 2029. godine i rastao dalje na srednji rok. Predloženo ukidanje doprinosa za penziono osiguranje gotovo bi u potpunosti prebacilo teret finansiranja penzionog sistema na prihode opšteg nivoa države, u trenutku kada starenje stanovništva povećava potrebe za finansiranjem. Očekivano pogoršanje javnih finansija u okviru predloženog paketa ukazuje da bi njegovo razmatranje trebalo da prati javno objavljivanje procjene troškova pojedinačnih mjera, nezavisna fiskalna i aktuarska procjena i suštinske konsultacije s poslodavcima i radnicima.

Održiva povećanja realnog dohotka proizašla bi iz većih privatnih investicija i produktivnosti – a to su prilike koju pruža pristupanje EU, ako se javni resursi dobro koriste. Dodatno finansiranje iz EU moglo bi da bude značajno, ali njegov vremenski okvir i iznos zavise od pristupanja, kapaciteta Crne Gore za apsorpciju i od narednog finansijskog okvira EU. Planirani projekti u sektorima transporta i energetike zahtijevaju rigoroznu procjenu troškova i koristi, realističan redoslijed aktivnosti, spremnost projekata, konkurentne nabavke i utvrđivanje troškova tokom životnog vijeka projekta. Ministarstvo finansija bi trebalo da nastavi da pažljivo razmatra finansijske aranžmane i potencijalne obaveze prije njihovog preuzimanja. Snažnije upravljanje javnim investicijama, uz predvidljivu regulativu i reformu preduzeća u državnom vlasništvu, pomoglo bi u privlačenju produktivnih privatnih investicija.

Rast zarada bi trebao da bude vođen rastom produktivnosti. Zakonom propisana povećanja zarada koja nadmašuju produktivnost mogla bi da smanje zapošljavanje i povećaju cijene, naročito u malim i radno intenzivnim firmama. Pragovi zarada povezani s nivoom obrazovanja mogu da imaju distorzivni efekat na zapošljavanje i na klasifikaciju radnih mjesta, a istovremeno mogu da dovedu do toga da je zapošljavanje početnika nesrazmjerno skupo i da obeshrabre zapošljavanje mladih. Određivanje zarada bi trebalo da odražava produktivnost, inflaciju, zaposlenost i konkurentnost, uz konsultacije sa socijalnim partnerima. Stručno obrazovanje, učenje na radnom mjestu, aktivacija i pojednostavljeni postupci za strane radnike ublažili bi nedostatak radne snage. Usvajanje tehnologija bi pružilo podršku održivom rastu realnih zarada.

Produktivniji, izvozno orijentisani model rasta će pomoći da se smanje postojani eksterni disbalans Crne Gore. Firmama je potreban bolji pristup finansiranju koje uključuje preuzimanje rizika, jača konkurencija i veća predvidljivost javnih politika kako bi se olakšala njihova integracija u evropska tržišta. Regulatorna neizvjesnost, poštovanje poreskih obaveza, neformalna konkurencija, infrastruktura i vještine ostaju i dalje važna ograničenja. Brže izdavanje dozvola, učinkovitiji privredni sudovi i postupci insolventnosti, pouzdani registri nepokretnosti i dosljedno sproveđenje bi pružili podršku investicijama. Turizam bi trebao da poveća domaću dodatnu vrijednost kroz duže sezone, jače lokalne lance snabdijevanja i unaprijeđenje sjevernog regiona kao destinacije.

Održiva povećanja realnog dohotka utemeljena na reformama i poboljšanjima produktivnosti takođe će smanjiti rizik od emigracije nakon pristupanja EU. Postoji prostor za sprovođenje reformi jer potpisivanje Ugovora o pristupanju samo po sebi ne bi dalo pravo crnogorskim građanima da rade u drugim zemljama u EU, niti bi pristupanje nužno automatski osiguralo neograničen pristup zaposlenju u svakoj državi članici. Države članice EU mogu da zadrže nacionalna ograničenja na tržištu rada, a takvi prelazni aranžmani pružili bi Crnoj Gori vrijeme da osnaži produktivnost, podigne kvalitet obrazovanja i javnih institucija, jačajući povjerenje u dugoročne šanse u zemlji. Velika povećanja zarada bez pokrića su skup i neizvjestan odgovor na rizik od emigracije.

Veći troškovi emisije ugljenika dovode do toga da je reforma cijena energije hitnija. Puna implementacija EU Mehanizma za prekogranično prilagođavanje cijene emisije ugljenika (CBAM), koja je započela u januaru 2026. godine, uvodi cijenu emisije ugljenika na izvoz električne energije iz Crne Gore, što je rezultiralo nižim cijenama izvoza i količinama izvoza električne energije. Kao odgovor na to, novi propis usvojen u julu 2026. podiže efektivnu domaću cijenu emisije ugljenika u pravcu nivoa u EU. Ove promjene će značajno povećati troškove za EPCG, što će uticati na njenu profitabilnost i izvršiti pritisak na povećanje domaćih cijena električne energije. Zaposleni MMF-a preporučuju povećanje domaćih cijena električne energije kako bi se uključili ti troškovi, uz zaštitu ranjivih domaćinstava kroz dobro ciljane mjere podrške.

Bankarski sistem je otporan, iako brza ekspanzija kredita i povišene cijene nekretnina zahtijevaju pomno praćenje. Adekvatnost kapitala je i dalje snažna, a učešće nekvalitetnih kredita se smanjilo na 2,2 procenta u trećem kvartalu 2026. godine. Krediti domaćinstvima su porasli za 16,7 procenata u septembru u odnosu na prethodnu godinu, dok su cijene novih stanova porasle za 17,1 procenat u oktobru 2026. godine. Predviđa se da će krediti privatnog sektora porasti za oko 15 procenata u 2027. godini. Veći troškovi zaduživanja i poteškoće u poslovanju, posebno među malim i mikro poduzećima, mogli bi da povećaju kašnjenja u plaćanju i nekvalitetne kredite. Banke bi trebalo da očuvaju bafere kapitala i likvidnosti, a supervizori bi trebalo da sprovode stres testove u pogledu cijena nekretnina, finansiranja, kamatnih stopa i rizika u pogledu šokova od promjene vrednovanja državnog zaduživanja. Ako nekvalitetni krediti porastu, banke bi trebalo odmah da prepoznaju pogoršanje, obezbijede adekvatne rezervacije, restrukturiraju održive zajmoprimce i riješe neodržive izloženosti bez odlaganja.

Usvajanje obavezujućih makroprudencijalnih mjera koje se odnose na kreditiranje potrošača je dobrodošlo i sada bi trebalo da se efikasno implementira. Stupanjem na snagu pravila 1. janaura 2027. godine, Centralna banka Crne Gore (CBCG) je utvrdila limite u pogledu odnosa troška otplate duga i prihoda (DSTI) na 45 procenata za potrošačke kredite koji nisu stambeni i 50 procenata za stambene kredite, s ograničenjima dospijeća od 10 odnosno 30 godina, kao i gornju granicu za odnos iznosa kredita i vrijednosti nekretnine od 90 procenata za stambene kredite. Ograničena izuzeća, uključujući ona koja pogoduju kupcima prvog stana, zahtijevaju pažljivo praćenje. CBCG bi trebalo da osnaži podatke o nivoima kredita i nekretninama, da dosljedno sprovodi limite i rekalibrira ih ako rizici nastave da se povećavaju. Makroprudencijalne zaštitne mjere su posebno važne u uslovima euroizovanog sistema.

Pravna i operativna nezavisnost CBCG mora ostati sigurna jer pristupanje EU mijenja njene odgovornosti i finansiranje. Potencijalna smanjenja prihoda od naknada i dodatni troškovi povezani s pristupanjem ne bi smjeli da ugroze superviziju, spremnost na krize ili sanacione kapacitete. Euroizacija ograničava podršku kroz funkciju zajmodavca u krajnjoj instanci, povećavajući važnost bafera za likvidnost banaka, aranžmana za nepredviđene situacije i koordinacije s matičnim supervizorima. Nadležni organi bi trebalo da sarađuju sa evropskim institucijama na aranžmanima za likvidnost i sanaciju nakon članstva u EU i da rade na odvojenim koracima u pravcu formalnog usvajanja eura. EU članstvo bi uvelo CBCG u Evropski sistem centralnih banaka, ali ne i automatski u Eurosistem, pišu Vijesti.

Finansijski integritet je i dalje važan kako za proces pristupanja, tako i za finansijsku stabilnost. Prekogranična kupovina nekretnina i sve prisutnije aktivnosti povezane s kriptoimovinom povećavaju rizike od nezakonitih finansijskih tokova. Prioriteti uključuju superviziju zasnovanu na procjeni rizika, provjeru porijekla sredstava, transparentnost stvarnog vlasništva i sprovođenje ograničenja na transakcije velikih iznosa u gotovini.

Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA) već smanjuje transakcione troškove prije članstva u EU. U svojoj prvoj godini SEPA je obradila više od 237.000 plaćanja u vrijednosti od 4,2 milijarde eura, uštedjevši korisnicima više od 9 miliona eura; prosječne naknade pale su za više od 92 procenta. TIPS Clone sistem, operativan u svih 11 banaka od jula 2026. godine, omogućuva instant domaća plaćanja 24 sata dnevno. Buduća regionalna interoperabilnost i veze s TARGET infrastrukturom Eurosistema produbile bi finansijsku integraciju i dodatno smanjile troškove platnog prometa.

Tim MMF-a bi htio da se zahvali nadležnim organima i drugim sagovornicima na njihovom srdačnom gostoprimstvu, iskrenim i konstruktivnim razgovorima.