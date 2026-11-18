Jelena Karleuša je prokomentarisala jučerašnji incident kada su Lidiju Vukićević polili jogurtom.

Izvor: Mondo/Kurir/Ilija Ilić

Jelena Karleuša pojavila se na snimanju "Pinkovih zvezda" u provokativnom izdanju koje je šokiralo okupljene ispred studija u Šimanovcima, a potom je pred novinarima prokomentarisala i aktuelne teme, prije svega polivanje jogurtom Lidije Vukićević.

Pogledajte 00:21 Karleuša u šok izdanju stigla na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Karleuša je ovaj postupak žestoko osudila:

"Prvo, ona je ispala jedna velika dama i gospođa, koja je na jedan primitivizam i prostakluk odreagovala onako kako ja ne bih. Ja bih se okrenula i uhvatila ovu koja je dala sebi za pravo da poliva jogurtom, pa još da kaže da to nije krivično djelo", započela je Karleuša i dodala:

"Dobro je da znamo da to nije krivično djelo, i da se od sada primitivno polivamo jogurtom i gađamo jajima jer će to proći nekažnjeno, ali bravo za Lidiju".

Pogledajte 01:15 "Ja bih je dohvatila": Karleuša o Lidiji Vukićević i incidentu sa jogurtom ispred Skupštine Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Karleuša je potom izazila podršku glumici:

"Velika podrška, ona je legenda našeg glumišta, kao ženi i majci, stop nasilju nad ženama. Dosta je bilo nasilja nad ženama. Vidim da se svi naslađuju svim tim snimkom, kao što su se naslađivali i fizičkim napadom na mene i moju publiku na mom koncertu, na Anu Bekutu i sve druge žene".

"Mislim da je vrijeme da uzmemo stvar u svoje ruke, i da se borimo protiv nasilja jer nas niko drugi neće braniti", zaključila je Karleuša.

Pogledajte i kako je izgledala pred početak snimanja:

Podsjetimo, Lidija Vukićević je juče polivena jorutom ispred ulaza u Skupštinu, nakon čega je revoltirano izjavila da su je navodno, prilikom prolaska, vukli pa čak i čupali za kosu.

"Od pedeset ili više policajaca koji su se nalazili ispred, niko nije reagovao. Sram vas bilo, sramota!", poručila je glumica.

Pogledajte fotografije nakon incidenta:

Bonus video:

Pogledajte 00:21 Karleuša u šok izdanju stigla na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: MONDO Izvor: MONDO



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