Lidija Vukićević polivena je pred ulazak u Skupštinu, a sada se na mrežama pojavio i snimak incidenta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Lidiju Vukićević je nepoznat napadač polio jogurtom na stepeništu ispred Skupštine.

Pogledajte fotografije:

Sada se na mrežama pojavio i snimak incidenta u kom se tačno vidi trenutak kada je polivena jogurtom.

Nakon polivanja, glumica je najprije stajala sa maramicom par trenutaka na stepenicama, a potom je pobjegla, uz psovke, na službeni ulaz.

Podsjetimo, danas je od 10 časova zakazana konstitutivna sednica novog saziva, gdje se potvrđuju mandati poslanika i bira novo rukovodstvo.