Lidija Vukićević polivena je pred ulazak u Skupštinu, a sada se na mrežama pojavio i snimak incidenta.
Lidiju Vukićević je nepoznat napadač polio jogurtom na stepeništu ispred Skupštine.
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Pojavio se snimak polivanja Lidije Vukićević: Glumica sa jogurtom u kosi uz psovke pobjegla u Skupštinu (Video)
Sada se na mrežama pojavio i snimak incidenta u kom se tačno vidi trenutak kada je polivena jogurtom.
Nakon polivanja, glumica je najprije stajala sa maramicom par trenutaka na stepenicama, a potom je pobjegla, uz psovke, na službeni ulaz.
Podsjetimo, danas je od 10 časova zakazana konstitutivna sednica novog saziva, gdje se potvrđuju mandati poslanika i bira novo rukovodstvo.