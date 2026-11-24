Na Trgu Božane Vučinić postavljena je žičana ograda i obavještenje izvođača radova, kompanije Bemaks, da će se u narednom periodu raditi na iskopu građevinske jame za podzemnu garažu, na dubini približno od sedam metara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Ljubazno vas molimo da od 25. novembra do 11. decembra okolne parcele ne koristite za parkiranje vozila kako bismo nesmetano mogli organizovati i izvoditi planirane radove. Navedeni period je okviran i može biti podložan manjim izmjenama u zavisnosti od dinamike izvođenja radova", navedeno je iz kompanije Bemaks, piše Dan.

Iz kompanije zahvaljuju na razumijevanju, strpljenu i saradnji.

Za uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže, po principu projektuj i izgradi, Ministarstvo javnih radova je na tenderu izabralo 17.818.499 eura vrijednu ponudu konzorcijuma "Bemax - ING invest". Ugovor sa njima potpisan je u maju, a imali su pet mjeseci za glavni projekat. Prije nekoliko dana Ministarstvo je raspisalo tender za reviziju projekta. Revizija treba da pregleda tehničku dokumentaciju uređenja trga, površine oko 7.500 kvadrata, i izgradnju podzmene garaže na tri etaže.

Prostor trga i gradnja garaža trebalo bi da bude završena najduže za dvije godine.

Ispod cijelog prostora trga biće podzemna garaža na tri nivoa, sa ukupno 348 parking mjesta. Prostor će biti namijenjen za pješake, uz dozvoljeno kretanje vozila za obližnje lokale.

Poslanik Bošnjačke stranke Adel Omeragić tražio je da se prije početka radova sprovedu arheološka istraživanja kako bi se utvrdilo tačna lokacija i eventualno psotojanje ostataka nekadašnje Glavatović džamije, upravo na prostoru gdje su planirani radovi. Džamija je srušena u Drugom svjetskom ratu i nikada sa punom pouzdanošću nije utvrđena njena tačna lokacija, dok njeno postojanje i istorijski značaj nikada nije osporen, javlja Dan.